Швейцарія мобілізувала 4 тис. військових для охорони Саміту миру

Військовослужбовців залучать до виконання різноманітних завдань із 5 по 19 червня

Швейцарська армія мобілізує близько чотирьох тисяч військових для посилення безпеки під час Глобального саміту миру, який відбудеться 15 і 16 червня у місті Бюргеншток. Про це пише El Mundo.

У понеділок, 3 червня, армія Швейцарії розпочала підготовку до охорони місця проведення конференції. З 5 по 19 червня для виконання різноманітних завдань залучать до 4 тис. військовослужбовців. Вони захищатимуть майно, вестимуть спостереження, надаватимуть підтримку та проводитимуть логістику.

Також уряд Швейцарії повідомив, що з 13 по 17 червня діятимуть певні обмеження повітряного простору. Це стосуватиметься некомерційних польотів і польотів безпілотників та інших безпілотних об'єктів. Район буде постійно патрулюватися винищувачами F/A 18.

На безпеку Саміту миру Швейцарія виділила близько 10 млн франків (приблизно 11 млн доларів). Витрати розподілили між Федеральним департаментом юстиції та поліції й кантонами, яких зачепить проведення Саміту.

За попередніми підрахунками, конференція коштуватиме країні до 15 млн франків (близько 16 млн доларів).

Нагадаємо, 15−16 червня у Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери десятків країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запросили усі країни світу, окрім країни-агресорки, Росії.

Глобальний саміт миру, який ініціювала Україна, відбудеться на курорті Біргеншток у швейцарському кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Як повідомлялося, Росія продовжує спроби зірвати майбутній Глобальний саміт миру та шантажем схиляє до цього інші країни.

До слова, Сполучені Штати на Глобальному саміті миру у Швейцарії 15-16 червня представлятимуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван.