Головнокомандувач Збройних сил Швеції оцінив ситуацію на фронті в Україні

Швеція врахувала довгу війну в планах стратегічної безпеки та військової допомоги Україні

Наразі українська армія перебуває у складній ситуації, а війна триватиме ще довго. Таку думку висловив головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден в інтерв'ю RND.

«Українські збройні сили зараз перебувають у надзвичайно складному положенні. Ми дуже уважно стежимо за ситуацією і розмовляємо з нашими українськими колегами про ситуацію на місцях, в тому числі на зустрічах НАТО. Бої все ще відбуваються в тих самих районах і вздовж тієї ж лінії фронту», – каже Бюден.

Він зазначив, що з початку свого наступу армія РФ не окупувала багато українських територій. За його словами, відбуваються лише невеликі просування, а лінія фронту зміщується «то туди, то сюди», а загалом, ситуація дуже складна.

«Війна зайшла в глухий кут уже кілька місяців, і наразі не видно жодних змін», – сказав він.

Мікаель Бюден вважає, що Захід повинен уважно стежити за Росією і розуміти, що очільник Кремля Володимир Путін зараз готує свою державу до «дуже довгої війни». За його словами, у росіян, як і раніше, більше військового потенціалу і сил, які «вони можуть використовувати проти українців, що ще більше погіршує ситуацію на місцях».

Шведський головнокомандувач також додав, що його країна врахувала довгу війну в планах стратегічної безпеки та військової допомоги Україні. Він зауважив, що необхідно якомога більше підтримувати українців, щоб Київ не програв війну. Програш Української держави, за його словами, означатиме кінець попередньої архітектури безпеки в Європі.

«Я очікую, що війна триватиме ще дуже довго. Ми вже врахували це в наших стратегічних планах безпеки й військової допомоги Україні», – додав Бюден.

Раніше міністр оборони Швеції Пол Йонсон в інтерв’ю Bloomberg заявив, що Росія вирвалася вперед за темпами військового виробництва, порівняно із країнами НАТО. Заходу знадобиться ще рік або два, аби наздогнати агресора.