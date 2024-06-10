Німеччина збирається суттєво збільшити резерв армії

Tagesspiegel: Резерв Бундесверу зросте на третину

Міністерство оборони Німеччини має намір збільшити кількість військових резервістів до 60 тис., заявив генерал-лейтенант, заступник інспектора бундесверу Андреас Хоппе. Про це пише видання Tagesspiegel.

«Я переконаний, що ми повинні адаптувати резерв до поточних викликів безпекової політики, щоб він міг належним чином підтримувати Бундесвер у виконанні завдань національної оборони та оборони альянсу», – висловився Хоппе.

За його словами, на даний момент у Німеччині налічується 44 тис. резервістів. Військові очікують, що протягом найближчих кількох років німецьку армію залишатимуть щороку понад 10 тис. військовослужбовців, які можуть піти в запас.

Бундесвер також перевіряє кількість громадян, які можуть бути призвані у разі потреби. Мова про тих людей, які служили у німецькій армії, але не є резервістами. Ця група досить велика, але вона скорочується з того часу, як заклик на військову службу було припинено у 2011 році.

«Є різні цифри із цього приводу. Ми припускаємо, що близько 800 тис. людей ще можуть бути призвані у військових цілях. У принципі, це все, хто будь-коли служив у Бундесвері, звільнився і перебуває в межах вікових обмежень, включаючи призовників останніх років», – зазначив Хоппе. Він додав, що у зв'язку з віком потенційних призовників стає з кожним роком дедалі менше.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що резерв армії ФРН необхідно суттєво збільшити. «Нам потрібна військова служба як основа для швидкого збільшення та стійкості нашого Бундесверу у разі оборони», – говорив міністр.

До слова, влада Німеччини обговорює можливість відправки в Україну ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot.