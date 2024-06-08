Армія РФ може бути під Києвом уже наступного року: французький генерал оцінив перебіг війни в Україні

Жоден серйозний військовий фахівець не може гарантувати, що в листопаді наступного року росіяни не будуть під Києвом

У Франції кажуть, що допомога надходить надто повільно

Колишній директор Військової школи, професор військової стратегії Sciences Po та HEC генерал Вінсент Депорт заявив, що допомога від союзників надходить до України надто повільно. Про це пише francetvinfo.

Як вважає французький генерал, на сьогодні головне – допомогти Україні вистояти та не втратити нові території.

«Необхідно узгодити терміни постачання, щоб не дати Росії виграти на полі бою», – сказав він.

За словами Депорта, якщо допомога й надалі продовжуватиме так повільно поступати в Україну, то немає гарантій, що Росія не захопить нові території. Україна та союзники мають виробити спільну стратегію оборони та дотримуватись її.

«Жоден серйозний військовий фахівець не може гарантувати, що в листопаді наступного року росіяни не будуть під Києвом… Захід постійно перебуває в реакції, а не в діях. Ми повинні перейти до стратегії. Надання зброї, розширення номенклатури озброєнь – це не стратегія», – зазначає генерал Депорт.

Він додав, що стратегія полягає в тому, щоб союзники визначили свої реальні можливості й вже, виходячи з цього, потрібно вибудовувати військові дії.

«Що можливо сьогодні, то це не мріяти про повернення втрачених земель, це неможливо негайно, але ми маємо забезпечити, щоб українська армія вистояла, а потім стала стримувальною силою, щоб показати президенту Путіну, що він може більше втратити, ніж отримати, продовжуючи свою агресію», – пояснює Вінсент Депорт.

Нагадаємо, що на Харківському напрямку окупанти перегруповуються перед поновленням наступальних дій.

Як повідомлялося, ворог збільшив кількість атак на Покровському напрямку.

До слова, нині триває 836-й день повномасштабної війни в Україні.