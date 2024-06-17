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Нетаньягу розпускає військовий кабінет Ізраїлю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нетаньягу розпускає військовий кабінет Ізраїлю
Рішення Нетаньягу було прийнято після відставки міністра Бені Ганца
фото з відкритих джерел

Військовий кабінет був створений після 7 жовтня для ухвалення рішень, пов'язаних із війною проти ХАМАС

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з членами кабінету політичної безпеки 16 червня оголосив про розпуск військового кабінету. Про це пишуть The Times of Israel та The Jerusalem Post.

Рішення було прийнято після відставки міністра Бені Ганца, слідом за яким із тимчасового уряду пішли колишній начальник генштабу Армії оборони Ізраїлю Гаді Айзенкот і депутат кнесету Хілі Троппер.

«Кабінет був створений за угодою з Ганцем, на його прохання. Щойно Ганц пішов, необхідність у кабінеті відпала», – заявив Нетаньягу.

Ганц і Айзенкот вийшли з уряду минулого тижня через те, що, за їхніми словами, Нетаньягу не зміг сформувати стратегію війни в Газі.

Військовий кабінет був створений після 7 жовтня для ухвалення рішень, пов'язаних із війною проти ХАМАС. Тепер рішення ухвалюватиме військово-політичний кабінет.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден повідомив, що Ізраїль зробив пропозицію, яка включає припинення вогню в Секторі Гази, виведення з нього ізраїльських військ і звільнення всіх заручників.

Зауважимо, що Ізраїль погодиться на нове перемир’я у Секторі Гази у разі звільнення всіх заручників.

Як повідомлялося, Палата представників США схвалила законопроєкт, що пропонує запровадити санкції проти посадових осіб Міжнародного кримінального суду (МКС) у зв'язку з рішенням його прокурора про видачу ордерів на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та інших ізраїльських офіційних осіб.

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Теги: Ізраїль Беньямін Нетаньягу ХАМАС прем’єр-міністр

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