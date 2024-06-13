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Костянтин Машовець Координатор групи «Информационное сопротивление»

Росіяни готуються до наступу: що чекати на Покровському напрямку?

glavcom.ua
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Що очікувати від найближчих військових дій на сході
фото: zsu.gov.ua

Військовий огляд активності противника на Краматорському та Покровському напрямках

1. Наскільки я розумію, у смузі дії свого угрупування військ (УВ) «Центр» противнику найближчим часом вдасться вийти на рубіж Новопокровське – Уманське та взяти під свій контроль села Яснобродівка.

Що, у принципі, знімає для нього, достатньою мірою, загрозу з півдня для його «очеретинської групи» – 137-а, 30-а окремі мотострілецькі бригади (омсбр) та 433-й мотострілецький полк (мсп) 27-ї мотострілецької дивізії (мсд). А це, по-суті, «розв'яже їм руки» у продовженні наступу у північно-західному та західному напрямках, тобто у бік сіл Лозуватське, Сокіл та Новоселівка Перша.

Діючі на цьому напрямку бригади 41-ї та 2-ї загальновійськових армій противника (ЗВА) – 74-а, 55-а омсбр (41-ї ЗВА), 15-а омсбр (2-ї ЗВА) та 114-а омсбр 1-го АК, посилені цілим рядом полків та батальйонів зі складу територіальних військ та мобілізаційного резерву, очевидно, найближчим часом спробують прорватися по двох основних «дирекціях»:

  1. через Воздвиженку у бік дороги Покровськ – Костянтинівка, ймовірно з метою перерізати її на відтинку Малинівка – Нова Полтавка;
  2. вийти на річку Вовча на відтинку між Прогрес та Комишівка та, по можливості – захопити на ній пару плацдармів.

Й на даний час, стосовно другої дирекції, я не бачу особливих труднощів у противника, щодо досягнення цих цілей. Очевидно, Яснобродівку та Новоселівку Першу ЗСУ, протягом найближчого часу, втратять, а потім відбудеться «ривок» противника до рубежу Лозуватське – Прогрес. Завершуючим «проміжним» акордом, ймовірно, стане просування передових підрозділів противника у район села Воздвиженка.

При цьому варто зазначити, що на напрямку докладання своїх головних зусиль, противник продовжує мати суттєву перевагу у силах та засобах й, до того ж, активно маскує їх на окремих ділянках та напрямках, створюючи «у моменті» практично «роздавлюючу» перевагу. Можливість противника, активно маневрувати по фронту відповідними силами та засобами та постійно нарощувати склад своїх передових ударних тактичних груп, явно дає йому, у цьому відношенні, певну фору.

З останніх прикладів:

  • суттєве поповнення 15-ї омсбр противника, яка діє на цьому напрямку, бригада отримала черговий «маршовий батальйон» для цього;
  • введення у бій «свіжої» 137-ї омсбр противника (зі складу 41-ї ЗВА), вона вже діє кількома підрозділами на Покровському напрямку.

Загалом, ситуація на Покровському напрямку – важка та складна, й має усі шанси до подальшого погіршення. Командування противника, найближчим часом, очевидно, докладе максимум зусиль, аби «розширити та поглибити» її ще більше. У цьому відношенні, я б уважно відслідковував ситуацію у тактичних тилах смуги дії 132-ї омсбр противника та суміжному фланзі УВ «Центр» та УВ «Південь» противника. Це напрямок на Олександропіль та Калинове, а також район села Карлівка. Адже, очевидно, противник найближчим часом спробує скористатися результатами свого успіху на Покровському напрямку.

2. Щодо Краматорського напрямку, то можемо констатувати, що противник тут планомірно та поступово буде намагатися реалізувати свій задум, щодо сформульованих для себе найближчих завдань.

А саме:

  • Йому вдалося силами передових підрозділів 98-ї повітряно-десантної дивізії (пдд) та засобів посилення прорватися у межі міста Часів Яр й взяти під свій контроль майже половину мікрорайону «Канал», де зараз тривають жорсткі ближні бої у міській забудові. Скоріш за все, йому таки вдасться зайняти його повністю та вийти до мостового переходу через канал по вул. О.Кошевого.
  • Й він «впритул» зайнявся «проблемою» Кліщіївки – Андріївки, передові підрозділи 102-го мсп, 72-ї омсбр та 6-ї мсд 3-го АК розпочали активні атакуючі та штурмові дії з району села Іванівське вздовж каналу «Сіверський Донець – Донбас» у південному напрямку, явно намагаючись «звернути» усю систему оборони ЗСУ по рубежу Кліщіївка – Андріївка, одночасно атакуючи через саму Кліщіївку у південно-західному напрямку.

Тобто, командування противника таки намагається створити для себе «зручні» передумови для прориву за канал південніше дороги Костянтинівка – Бахмут та штурму міста Часів Яр саме з півдня. У цьому відношенні, найбільш небезпечними виглядають спроби противника активно діяти по дирекції Іванівське – Ступочки (звісно, якщо йому перед цим таки вдасться витіснити наші війська за канал від Кліщіївки, чим він на даний момент, власне, й зайнятий). Тобто, перспективи лобового штурму міста Часів Яр «суворо зі сходу» силами 98-ї пдд та засобів її підсилення у вигляді 11-ї окремої десантно-штурмової бригади (одшбр), 102-го мсп, пари батальйонів «Добровольчеського корпуса» та 200-ї омсбр, явно не дуже подобаються тамтешньому російському командуванню.

Ну, його, десь, у цьому відношенні, зрозуміти можливо – перспектива прориву через канал під досить щільним вогневим впливом ЗСУ з укріплених на західному березі позицій, ну таке собі «рішення». Тому, власне, як на мене, на Краматорському напрямку найближчим часом ми таки побачимо концентровані спроби противника добитися відходу ЗСУ за канал південніше дороги Костянтинівка – Бахмут. Очевидно, цей своєрідний Кліщіївський плацдарм ЗСУ, у контексті перспектив штурму міста Часів Яр, ну дуже муляє противнику.

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Джерело
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Теги: Донбас Україна наступ Бахмут Часів Яр росія війна окупанти армія ЗСУ

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