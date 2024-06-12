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Ліван випустив по Ізраїлю майже сотню ракет за один раз

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Ліван випустив по Ізраїлю майже сотню ракет за один раз
Тактична система «Залізний купол» спрацювала у Ізраїлі
фото: Global Look Press

Ізраїль повідомив про запуск близько 90 снарядів із Лівану

Ізраїльські військові зафіксували запуск 90 ракет з боку Лівану, повідомила пресслужба Армії оборони країни. За даними командування, це сталося під час потужного обстрілу північних районів Ізраїлю. Уточнюється, що частину снарядів вдалося перехопити системами протиповітряної оборони, проте деякі досягли землі.

«Після того, як на півночі Ізраїлю деякий час тому пролунали сирени, було зафіксовано близько 90 снарядів, що летіли з боку Лівану. Частина снарядів була перехоплена, а інші впали в декількох місцях на півночі Ізраїлю. Подробиці уточнюються», – йдеться у повідомленні. Внаслідок обстрілів у низці районів виникли пожежі. За фактом події розпочато перевірку.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Армія оборони Ізраїлю застосувала боєприпаси з білим фосфором щонайменше у 17 населених пунктах на півдні Лівану. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch, штаб-квартира якої розташована в Нью-Йорку, стверджує, що такі снаряди незаконно використали над житловими районами. Представник організації з Лівану Рамзі Каїс наголосив, що невибіркове застосування ЦАХАЛ таких снарядів у житлових районах серйозно шкодить мирним жителям, які змушені залишати свої будинки.

Нагадаємо, 17 квітня з території Лівану було запущено ракети та дрони по Ізраїлю. Внаслідок атаки зазнали поранень щонайменше 14 ізраїльських військових. Про це повідомляє Reuters. «Ліванська «Хезболла» заявила у середу, що запустила ракети й дрони по військовому об’єкту на півночі Ізраїлю у відповідь на ізраїльські удари, під час яких загинули члени «Хезболли». За словами ізраїльтян, унаслідок цього інциденту зазнали поранень 14 військових», – пише видання. Ізраїль зазначав, що шестеро військових перебували у важкому стані.

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Теги: Ізраїль армія військові боєприпаси квартира ракета Ліван

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