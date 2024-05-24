Міжнародний суд ООН зобов’язав Ізраїль припинити наступ на Рафах

Ізраїль, відповідно до своїх зобов’язань, має негайно припинити свій військовий наступ та будь-які інші дії у Рафаху

Рішення суду було ухвалено за зверненням Південно-Африканської Республіки

Міжнародний суд ООН наказав Ізраїлю припинити наступ на місто Рафах у Секторі Гази та відкрити пункт переходу на кордоні з Єгиптом для надання допомоги місцевим жителям. Про це йдеться у рішенні суду.

Рішення ухвалено за зверненням Південно-Африканської Республіки, яка закликала суд наказати Ізраїлю, як державі-учасниці Конвенції про геноцид, негайно припинити свої військові операції в Секторі Газа, включно з Рафахом, вийти з КПП Рафах і негайно, повністю і беззастережно вивести свою армію з усієї території Гази.

Також ПАР вимагала негайно надати безперешкодний доступ представникам ООН до Сектора Гази та іншим групам, які займаються наданням гуманітарної допомоги; слідчим та журналістам, щоб забезпечити збереження та зберігання доказів ймовірних злочинів.

Суд погодився та постановив, що Ізраїль, відповідно до своїх зобов’язань, має негайно припинити свій військовий наступ та будь-які інші дії у Рафаху, які можуть загрожувати знищенням палестинців.

Також Ізраїль має відкрити доступ до Сектору Гази та підтримувати відкритими наземні пункти пропуску, зокрема пункт пропуску Рафах.

Як зазначає AP, хоча рішення Міжнародного суду є ударом по міжнародному авторитету Ізраїлю, суд не має силового впливу для виконання своїх наказів. Наприклад, Росія ігнорує наказ суду від 2022 року припинити повномасштабне вторгнення в Україну.

Напередодні винесення рішення Ізраїль дав зрозуміти, що відхилить наказ Міжнародного суду щодо припинення його операцій.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Джо Байдена веде переговори з місією Європейського Союзу щодо потенційної допомоги у відкритті та встановленні контролю над прикордонним переходом Рафах у Секторі Гази.

Раніше стало відомо, що Ізраїль змінює плани військового наступу на місто Рафах на півдні Сектора Гази, аби задовольнити вимоги Сполучених Штатів.