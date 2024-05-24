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Міжнародний суд ООН зобов’язав Ізраїль припинити наступ на Рафах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міжнародний суд ООН зобов’язав Ізраїль припинити наступ на Рафах
Ізраїль, відповідно до своїх зобов’язань, має негайно припинити свій військовий наступ та будь-які інші дії у Рафаху
фото з відкритих джерел

Рішення суду було ухвалено за зверненням Південно-Африканської Республіки

Міжнародний суд ООН наказав Ізраїлю припинити наступ на місто Рафах у Секторі Гази та відкрити пункт переходу на кордоні з Єгиптом для надання допомоги місцевим жителям. Про це йдеться у рішенні суду.

Рішення ухвалено за зверненням Південно-Африканської Республіки, яка закликала суд наказати Ізраїлю, як державі-учасниці Конвенції про геноцид, негайно припинити свої військові операції в Секторі Газа, включно з Рафахом, вийти з КПП Рафах і негайно, повністю і беззастережно вивести свою армію з усієї території Гази.

Також ПАР вимагала негайно надати безперешкодний доступ представникам ООН до Сектора Гази та іншим групам, які займаються наданням гуманітарної допомоги; слідчим та журналістам, щоб забезпечити збереження та зберігання доказів ймовірних злочинів.

Суд погодився та постановив, що Ізраїль, відповідно до своїх зобов’язань, має негайно припинити свій військовий наступ та будь-які інші дії у Рафаху, які можуть загрожувати знищенням палестинців.

Також Ізраїль має відкрити доступ до Сектору Гази та підтримувати відкритими наземні пункти пропуску, зокрема пункт пропуску Рафах.

Як зазначає AP, хоча рішення Міжнародного суду є ударом по міжнародному авторитету Ізраїлю, суд не має силового впливу для виконання своїх наказів. Наприклад, Росія ігнорує наказ суду від 2022 року припинити повномасштабне вторгнення в Україну.

Напередодні винесення рішення Ізраїль дав зрозуміти, що відхилить наказ Міжнародного суду щодо припинення його операцій.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Джо Байдена веде переговори з місією Європейського Союзу щодо потенційної допомоги у відкритті та встановленні контролю над прикордонним переходом Рафах у Секторі Гази.

Раніше стало відомо, що Ізраїль змінює плани військового наступу на місто Рафах на півдні Сектора Гази, аби задовольнити вимоги Сполучених Штатів.

Читайте також: Угода між Ізраїлем та ХАМАСом була зірвана єгипетською розвідкою – CNN
Теги: Ізраїль Міжнародний суд ООН Сектор Гази Південно-Африканська республіка

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