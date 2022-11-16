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Хто випустив ракету, яка впала у Польщі: попередні оцінки США

Надія Клочко
glavcom.ua
Хто випустив ракету, яка впала у Польщі: попередні оцінки США
Внаслідок падіння ракети у Польщі загинуло двоє людей
фото з відкритих джерел

Американські чиновники не виключають, що ракета, яка впала у Польщі, могла бути українською

Журналісти дізналися у спілкуванні з трьома американськими посадовцями, що ракета, яка впала на території Польщі і призвела до загибелі двох людей, могла бути ракетою української протиповітряної оборони. Про це повідомляє Associated Press.

Троє посадовців із США, які погодилися коментувати лише на умовах анонімності, сказали, що попередні оцінки нібито вказують на те, що це ракета, яку українська ППО випустила для збиття російської.

Водночас варто зауважити, що ця інформація суперечить іншому анонімному коментарю із США про те, що російські ракети у вівторок 15 листопада перетнули кордон Польщі.

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Тоді ж у прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули. У Польщі терміново скликали Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони та вирішили підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість задіяти статтю 4 Договору про НАТО.

Президент Польщі Анджей Дуда у зверненні в ніч проти середи заявив, що Варшава не має точної інформації, хто саме запустив ракету, яка впала на польську територію, та підтвердив, що вона російського виробництва. Польща запросила міжнародних експертів для розслідування вибухів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден назвав «малоймовірним» те, що ракета, яка призвела до вибухів та загибелі людей у Польщі, була випущена з Росії.

Президент Володимир Зеленський вважає падіння російських ракет у Польщі «ударом по колективній безпеці». Він назвав дуже суттєвою ескалацією падіння російських ракет на території Польщі і закликав світову спільноту діяти.

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Теги: Польща війна ракета

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