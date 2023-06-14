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Три Хіросіми і Нагасакі. Лукашенко втішений подарунками Путіна (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Три Хіросіми і Нагасакі. Лукашенко втішений подарунками Путіна (відео)
Лукашенко похвалився Скабєєвій, яку ядерну зброю отримає від Путіна
фото з відкритих джерел

Лукашенко похвалився, що отримає бомбу, від якої близько мільйона людей загине одразу

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій розповів про розгортання на території його країни стратегічної ядерної зброї Росії.

Лукашенко заявив, що Білорусь «була ціллю завжди». «Нас порвати на шматки з 2020 року хотіли. Але проти ядерної країни, країни, що володіє ядерною зброєю, ще ніхто не воював», – каже білоруський диктатор.

Лукашенко розповів, що вимагав у Путіна: «Поверни мені ядерну зброю. Ми домовилися».

«У нас ракети і бомби, ми отримали від Росії. Бомба втричі потужніша, ніж у Хіросімі та Нагасакі… Одна бомба втричі сильніша. Під мільйон людей загине одразу», – порадував себе та Скабєєву Лукашенко і додав: «Нехай вороги, Оля, тремтять».

Проте, судячи зі слів самопроголошеного президента, Білорусь ще не отримала від РФ ядерну зброю.

Як повідомлялося, Лукашенко знову взявся погрожувати світу ядерною зброєю.

Путін на зустрічі з Лукашенком на початку червня оголосив, коли завезе ядерну зброю у Білорусь.

Російська ядерна зброя буде розміщена на території Білорусі відразу після завершення 7-8 липня підготовки споруд для неї.

Теги: Білорусь росія Олександр Лукашенко путін ядерна зброя

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