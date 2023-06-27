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Лукашенко заявив про приведення білоруської армії в повну бойову готовність

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Лукашенко заявив про приведення білоруської армії в повну бойову готовність
Білоруський диктатор Лукашенко сьогодні вручає генеральські погони
фото: Belta

Диктатор роздав розпорядження військовим 

Білоруська армія приведена у повну бойову готовність. Про це заявив самопроолошенйи президент Білорусі Олександр Лукашенко.

«Мною були віддані всі розпорядження щодо приведення армії в повну бойову готовність. Не приховую, було боляче спостерігати за подіями, які відбувалися на півдні Росії. Не тільки мені. Багато наших громадян сприйняли їх близько до серця. Тому що батьківщина одна. Наше покоління проходить своє випробування на міцність. Нам випала місія зберегти мир, завойований мільйонами життя героїв, наших батьків і дідів. Це означає тільки одне – ми повинні бути сильнішими за ту загрозу, яка знову нависає тінню над нашою землею», – заявив Лукашенко на врученні генеральських погонів військовим.

Крім того, диктатор заявив, що нібито білоруська опозиція на тлі подій у Росії вже готова була реалізувати сценарій збройного заколоту, але «відбувся фальстарт».

Лукашенко заявив, що немає кольорових революцій, якщо для цього в країні немає причин. «Ви всі читаєте закиди на мою адресу: 30 років я готуюся до війни. Тому ми сьогодні живемо під мирним небом», - заявив самопроголошений президент Білорусі.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін подякував Олександру Лукашенку «за виконану роботу» із зупинки «Вагнера» і зробив йому цінний подарунок. Білорусь отримала найнижчу ціну на російський газ у світі, повідомив посол республіки в РФ Дмитро Крутой.

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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко армія путін президент диктатор подарунок

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