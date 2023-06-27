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Лукашенко пояснив, чому сліпо підтримує Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Лукашенко пояснив, чому сліпо підтримує Путіна
Лукашенко: «Моя позиція: якщо звалиться Росія, ми залишимося під уламками, всі загинемо»
фото з відкритих джерел

Лукашенко вважає, що без Російської Федерації Білорусь просто не зможе існувати

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, для чого він підтримує російського диктатора Володимира Путіна. Про це Лукашенко розповів, коли проводив вручення генеральських погонів, на яке запросили керівництво військових та силових структур, спецпідрозділів, керівників ЗМІ, політологів та журналісти.

Диктатор Лукашенко вважає, що без Російської Федерації Білорусь просто не зможе існувати.

«Моя позиція: якщо звалиться Росія, ми залишимося під уламками, всі загинемо», – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, Лукашенко заявив про приведення білоруської армії в повну бойову готовність. Крім того, диктатор заявив, що нібито білоруська опозиція на тлі подій у Росії вже готова була реалізувати сценарій збройного заколоту, але «відбувся фальстарт».

Раніше стало відомо, що Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

До слова, лідер білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська запропонувала не перебільшувати роль білоруського диктатора Олександра Лукашенка в припиненні заколоту глави ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина. Лукашенко в конфлікті Путіна і Пригожина був «посередником, а листоношею».

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Теги: Білорусь росія Олександр Лукашенко путін

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