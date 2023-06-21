Литовська митниця посилює правила провезення товарів через Росію і Білорусь
Перелік, затверджений Митним департаментом, включає декілька десятків товарів подвійного призначення
Вантажовідправники, які перевозять деякі товари з Литви транзитом через територію РФ або РБ, з 3 липня повинні будуть подавати декларацію виробника. Про це повідомляє LRT.
Перелік, затверджений Митним департаментом, включає декілька десятків товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях або для збільшення потужностей російської промисловості.
У декларації виробник повинен буде підтвердити, що знає продавця та покупця свого товару у третій країні, а також те, що вони перевозитимуться транзитом через Білорусь чи Росію, що вони не будуть перепродані чи перевалені у цих країнах, і хто їхній кінцевий споживач знаходиться у третій країні.
Декларації виробника будуть потрібні на литовській митниці з 3 липня при декларуванні товарів на експорт та реекспорт, а з 17 липня - і на митницях, які діють у пунктах прикордонного контролю.
З 5 червня Митний департамент застосовує суворіші перевірки для запобігання можливому обходу санкцій та ввезення товарів до Росії — перевізники повинні подати документи, що підтверджують це. Проте статистика показує, що відбувається паралельний імпорт деяких товарів до Росії та Білорусі.
Міністерство економіки та інновацій також пропонує уряду тимчасово – на один рік – заборонити перевезення сушею товарів подвійного призначення через Литву та з Литви, які можуть бути використані у війні проти України. Пропонується обмежити перевезення з 65 товарними кодами, але цей список може змінюватися.
За підрахунками Банку Литви, минулого року з початку війни загальний обсяг експорту з Литви до Росії зменшився на 4%, але на 4,2% збільшився експорт до інших країн Співдружності Незалежних Держав (СНД). Є припущення, що під реекспорт маскується ввезення до Росії санкційних товарів.
Раніше повідомлялося, що Литва готує новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть мільйони одиниць боєприпасів та антидрони.
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