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Переміщення «вагнерівців» до Білорусі. Польща заявила про «дуже негативний сигнал»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Переміщення «вагнерівців» до Білорусі. Польща заявила про «дуже негативний сигнал»
Російський «Вагнер» передислоковується до Білорусі
фото ілюстративне

Дуда заявив, що реакція Альянсу на загрозливі дії в Білорусі має бути оперативнішою

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що переміщення ПВК «Вагнер» і її ватажка Євгена Пригожина до Білорусі є «дуже негативним сигналом». Про це він сказав на брифінгу перед вильотом з Варшави у Гаагу на міжнародну зустріч, передає «Укрінформ».

«Ми бачимо, що відбувається на Сході. Відбувається фактична передислокація російських військ групи «Вагнера» до Білорусі разом з її ватажком Євгеном Пригожиним. Це дуже негативні сигнали для нас, які ми хочемо донести до наших союзників», – заявив він.

Дуда додав, що має намір детальніше обговорити цю ситуацію під час зустрічі в Гаазі з лідерами кількох західних країн і генеральним секретарем НАТО. Крім того, під час цієї зустрічі буде обговорено реалізацію домовленостей, досягнутих на попередньому саміті НАТО в Мадриді. На переконання Дуди, реакція Альянсу на загрозливі дії за східним кордоном має бути оперативнішою, щоб швидше відбувалося перекидання батальйонних груп НАТО на східний фланг.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «ПВК Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі. 

Теги: Білорусь росія Польща війна Анджей Дуда ПВК «Вагнер»

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