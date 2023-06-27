Переміщення «вагнерівців» до Білорусі. Польща заявила про «дуже негативний сигнал»

Дуда заявив, що реакція Альянсу на загрозливі дії в Білорусі має бути оперативнішою

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що переміщення ПВК «Вагнер» і її ватажка Євгена Пригожина до Білорусі є «дуже негативним сигналом». Про це він сказав на брифінгу перед вильотом з Варшави у Гаагу на міжнародну зустріч, передає «Укрінформ».

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«Ми бачимо, що відбувається на Сході. Відбувається фактична передислокація російських військ групи «Вагнера» до Білорусі разом з її ватажком Євгеном Пригожиним. Це дуже негативні сигнали для нас, які ми хочемо донести до наших союзників», – заявив він.

Дуда додав, що має намір детальніше обговорити цю ситуацію під час зустрічі в Гаазі з лідерами кількох західних країн і генеральним секретарем НАТО. Крім того, під час цієї зустрічі буде обговорено реалізацію домовленостей, досягнутих на попередньому саміті НАТО в Мадриді. На переконання Дуди, реакція Альянсу на загрозливі дії за східним кордоном має бути оперативнішою, щоб швидше відбувалося перекидання батальйонних груп НАТО на східний фланг.

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Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».

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У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «ПВК Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.