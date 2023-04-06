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Ядерні погрози Кремля: Сі Цзіньпін приструнив Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ядерні погрози Кремля: Сі Цзіньпін приструнив Путіна
фото :dw.com

Сі Цзіньп: «Ми повинні забезпечити захист цивільного населення і не допустити застосування ядерної зброї»

Лідер Китаю Сі Цзіньпін жорстко відреагував на ядерні погрози російського диктаора Володимира Путіна і заявив, що застосування такого типу зброї «не можна допустити» в контексті війни РФ проти України. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після переговорів із лідером КНР у Пекіні, повідомляє SkyNews.

Переговори Макрона та Сі Цзіньпіна тривали півтори години. За підсумками розмови Макрон заявив, лідер КНР Сі Цзіньпін засудив бомбардування мирних жителів в Україні.

«Ми повинні забезпечити захист цивільного населення і не допустити застосування ядерної зброї», – сказав лідер Китаю.

Як повідомлялося, глава КНР Сі Цзіньпін 6 квітня зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном. Сторони провели відкриту частину переговорів, після чого розпочалася годинна закрита частина зустрічі.

Макрон заявив Сі Цзіньпіну, що розраховує на те, що він «приведе Росію до тями» щодо агресії проти України. Він додав: сподівається, що Китай зможе посадити «всіх» за стіл переговорів.

 

Теги: Китай бомбардування Еммануель Макрон президент населення Сі Цзіньпін погрози ядерна зброя

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