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Розміщення ядерної зброї у Білорусі: розвідка повідомила деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розміщення ядерної зброї у Білорусі: розвідка повідомила деталі
фото ілюстративне

Андрій Черняк: «Заяви про розміщення ядерної зброї в Білорусі – черговий шантаж окупантів»

Разом з партнерами з інших країн українська розвідка контролює можливе розміщення ядерної зброї і на території Білорусі, і відстежує ситуацію всередині Росії. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.

«Ми контролюємо ситуацію, яка відбувається на території Білорусі, зокрема де розташовані російські підрозділи. Контролюємо ситуацію і всередині Росії. Це в пріоритеті не тільки в українських спецслужбах, а й у світового співтовариства. Тотальний контроль. Поки що ми бачимо інформаційну акцію на рівні заяв та слів, не більше», – прокоментував Черняк.

За його словами, за оцінками розвідки, заяви про розміщення ядерної зброї в Білорусі – черговий шантаж окупантів.

Нагадаємо, що 25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для мають підготувати до липня.

У квітні Путін і Лукашенко обговорять розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусії.

Як повідомлялося, Україна вимагає скликати Радбез ООН через заяви Росії про розміщення ядерної зброї в Білорусі. 

 

Теги: ядерна зброя шантаж президент путін Міноборони розвідка Радбез ООН

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