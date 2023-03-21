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Путін розповів, навіщо йому так потрібні китайські юані

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Путін розповів, навіщо йому так потрібні китайські юані
фото: з відкритих джерел

Путін запропонував розплачуватись юанями з країнами Африки та Латинської Америки

Росія підтримує ідею використання китайських юанів у торгівлі. Про це розповів президент Володимир Путін на зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном. Про це пишуть росЗМІ. 

Зараз дві третини товарообігу між Росією та Китаєм здійснюються у рублях та юанях. Потрібно й надалі заохочувати цю практику та розширювати взаємну присутність фінансових та банківських структур на ринках дружніх країн, наголосив Путін.

Використання національних валют у торгівлі з іншими країнами надалі розвиватиметься. Юанями можна розплачуватись за постачання з Росії до країн Азії, Африки, Латинської Америки, додав президент.

Валютні пріоритети

Санкції, запроваджені Заходом проти Росії, зміцнили позиції юаня у світовій економіці. За словами оглядача Bloomberg Олександра Габуєва, юань нібито обігнав американський долар і став валютою, що найбільше торгується, на московській біржі. Його частка становила майже 40% від загального обсягу торгів. 

Експерти засвідчують, шо обмеження, що торкнулися «недружніх» валют, призвели до стрімкого зростання популярності «дружніх» – передусім юаня. Клієнти російських банків почали розглядати вклади у китайській валюті як можливість диверсифікувати свій портфель заощаджень. До того ж, середній розмір ставок за вкладами у юанях набагато вищий, ніж у доларах чи євро.

У низці банків, окрім юанів, стали доступні поточні рахунки в інших так званих «дружніх» валютах. Наприклад, у банку «Зеніт» для заможних клієнтів можливо відкрити рахунок у дирхамах ОАЕ, казахських тенге та індійських рупіях. Російський «БКС Банк» надав можливість відкривати рахунки та здійснювати конверсійні операції в дирхамах ОАЕ та гонконгських доларах. Крім того, тепер доступні зовнішні перекази в дирхамах. 

Нагадаємо, іще у січні 2022 року у Кремлі заявляли що не вірять, що запровадження нових санкцій проти Росії, зокрема, відключення від системи міжнародних платежів Swift, вдарить по економіці РФ. У державі-агресорці навіть вигадали власний спосіб, як протистояти санкціям проти Росії. Так, валютні операції з доларами США у Кремлі ще тоді хотіли замінити на розрахунками китайською валютою. Про це заявляв заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

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Теги: Китай Сі Цзіньпін президент валютні операції путін Дмитро Медведєв

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