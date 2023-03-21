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Сі Цзіньпін прибув до Кремля на зустріч із Путіним (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Сі Цзіньпін прибув до Кремля на зустріч із Путіним (відео)
Сі Цзіньпін прибув на зустріч з Путіним
фото з відкритих джерел

Володимир Путін та Сі Цзіньпін проведуть переговори у вузькому складі

Російський диктатор Володимир Путін та глава КНР Сі Цзіньпін зустрілися 21 березня. Церемонія офіційної зустрічі відбулася у Георгіївській залі Великого Кремлівського палацу. Про це повідомляють російські ЗМІ. 

Путін та Сі Цзіньпін привітали один одного. Оркестр виконав державні гімни Росії та КНР.

Терорист Володимир Путін та Сі Цзіньпін
Терорист Володимир Путін та Сі Цзіньпін

Лідери двох країн пройшли до зали Святої Катерини на переговори у вузькому складі.

Повідомляється, що пізніше відбудуться переговори у розширеному складі в Олександрівській залі та підписання документів у Малахітовому фойє. Президенти Росії та Китаю також виступлять із спільною заявою. Завершиться програма державним обідом у Грановитій палаті.

Нагадаємо, що вчора, 20 березня, Сі Цзіньпін прилетів до Путіна у Москву. Для очільника КНР це перший державний візит у РФ за чотири роки.

Вчора Путін та Сі Цзіньпін обговорили китайський «мирний план». Сі Цзіньпін назвав Путіна своїм «дорогим другом», а також побажав російському диктатору перемогти на наступних президентських виборах.

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Теги: Сі Цзіньпін відео переговори диктатор путін

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