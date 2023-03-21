Сі Цзіньпін прибув до Кремля на зустріч із Путіним (відео)

Сі Цзіньпін прибув на зустріч з Путіним

Володимир Путін та Сі Цзіньпін проведуть переговори у вузькому складі

Російський диктатор Володимир Путін та глава КНР Сі Цзіньпін зустрілися 21 березня. Церемонія офіційної зустрічі відбулася у Георгіївській залі Великого Кремлівського палацу. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Путін та Сі Цзіньпін привітали один одного. Оркестр виконав державні гімни Росії та КНР.

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Терорист Володимир Путін та Сі Цзіньпін

Лідери двох країн пройшли до зали Святої Катерини на переговори у вузькому складі.

Повідомляється, що пізніше відбудуться переговори у розширеному складі в Олександрівській залі та підписання документів у Малахітовому фойє. Президенти Росії та Китаю також виступлять із спільною заявою. Завершиться програма державним обідом у Грановитій палаті.

Нагадаємо, що вчора, 20 березня, Сі Цзіньпін прилетів до Путіна у Москву. Для очільника КНР це перший державний візит у РФ за чотири роки.

Вчора Путін та Сі Цзіньпін обговорили китайський «мирний план». Сі Цзіньпін назвав Путіна своїм «дорогим другом», а також побажав російському диктатору перемогти на наступних президентських виборах.