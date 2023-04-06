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Макрон зустрівся з Сі Цзіньпіном та закликав «повернути Росію до розуму»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Макрон зустрівся з Сі Цзіньпіном та закликав «повернути Росію до розуму»
Сі Цзіньпін зустрів Макрона перед Народним палацом у Пекіні
фото: ЕРА

Президент Франції Еммануель Макрон сподівається, що вплив кітайського лідера на диктатора Путіна зможе відновити мир в Україні

Глава КНР Сі Цзіньпін 6 квітня зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомили китайський телеканал CGTN і французький TF1.

Сторони провели відкриту частину переговорів, після чого розпочалася годинна закрита частина зустрічі.

Макрон заявив Сі Цзіньпіну, що розраховує на те, що він «приведе Росію до тями» щодо агресії проти України. Він додав: сподівається, що Китай зможе посадити «всіх» за стіл переговорів.

Зі свого боку, Сі Цзіньпін сказав, що Китай і Франція, як «тверді прихильники багатополярного світу і більшої демократії в міжнародних відносинах», мають здатність і відповідальність піднятися над «розбіжностями й перешкодами». Він додав, що обидві країни дотримуватимуться «загального напряму всеосяжного стратегічного партнерства», повідомив китайський телеканал.

Лідер Китаю закликав якнайшвидше відновити мирні переговори щодо України, а також від імені Китаю та Франції закликав міжнародне співтовариство уникати ескалації війни в Україні. Сі Цзіньпін заявив, що готовий разом із Парижем закликати світову спільноту до «раціональності та стриманості» в українському питанні.

Нагадаємо, що нещодавно голова КНР Сі Цзіньпін відвідав Москву та зустрівся з Путіним

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Теги: Сі Цзіньпін Еммануель Макрон Франція Китай

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