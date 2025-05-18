Українські артисти заспівали кримськотатарською мовою

Пісня є нагадуванням про історичну близькість і взаєморозуміння українського та кримськотатарського народів

18 травня, у День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу платформа «Культурні сили» випустила унікальний трек – пісню Ey, güzel Qırım («Мій прекрасний Крим»), яку заспівали українські цивільні та військові артисти. Про це повідомляє «Главком».

Це знаковий твір для кримськотатарського народу, він був написаний у часи депортації. Фактично це спогади про рідну землю, сповнені бажання повернутися. Українські співаки виконали цю пісню кримськотатарською мовою.

«Ey, güzel Qırım» — голос солідарності українців з кримськотатарським народом

Цей проєкт – підтримка кримськотатарського народу, військових з Криму, які воюють у лавах ЗСУ та тих, хто залишився в окупації в Криму. Це нагадування про історичну близькість і взаєморозуміння українського та кримськотатарського народів.

Пісню Ey, güzel Qırım виконують Олег Скрипка, Ярина Квасній, Віталій Кіріченко, Анастасія Войтюк, Павло Гоц, Сергій Мартинюк, Марія Квітка, Ісмаїл Курт-Умер. Грають Джеміль Каріков (саз) та Тарас Столяр (бандура).

Нагадаємо, сьогодні, 18 травня, в Україні вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу. Це – День боротьби за права кримських татар. Їх депортація в травні 1944 року – один із найбільших злочинів радянського режиму, геноцид корінного народу півострова.

Нагадаємо, минулого року в Києві біля «Тарілки Флоріана» на Либідській, президент України Володимир Зеленський із лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим відкрили Меморіал жертвам геноциду кримськотатарського народу.

До слова, з моменту окупації російськими військами Криму загарбники переселили на півострів вже понад 1 мільйон своїх громадян.