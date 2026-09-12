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Російські хакери використовували штучний інтелект для кібератак на Україну

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Російські хакери використовували штучний інтелект для кібератак на Україну
Росіяни використовують штучний інтелект як зброю
фото з відкритих джерел

Завдяки ШІ хакери отримували доступ до акаунтів WhatsApp українських посадовців

Російська хакерська група використовувала моделі штучного інтелекту Claude для проведення кібератак проти урядових, військових та дипломатичних структур України. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними розробників, зловмисники застосовували ШІ практично на всіх етапах операцій: організовували фішингові розсилки, перехоплювали дані Wi-Fi у готелях та отримували доступ до акаунтів WhatsApp українських посадовців. При цьому роль людини в таких атаках зводилася лише до функції наглядача.

Аналітики зазначають, що тактика атак відповідає діяльності російського угруповання Midnight Blizzard, пов'язаного зі Службою зовнішньої розвідки РФ. Завдяки можливостям ШІ хакери створили автоматизовану систему, яка виявляла блокування шкідливого коду антивірусами та самостійно переписувала його доти, доки він не ставав «невидимим» для засобів кіберзахисту.

Раніше повідомлялося, що компанія Anthropic оприлюднила майже 150-сторінковий звіт, у якому задокументувала численні факти зловживання її передовими моделями штучного інтелекту Claude, зокрема версіями Sonnet, Opus та Haiku. 

Попри наявні географічні обмеження та фільтри безпеки, зловмисники з Росії, Китаю, Ірану, Ємену та інших країн використовували VPN, викрадені облікові записи та посередників для доступу до технологій. Здобиччю та інструментом для хакерів стали системи штучного інтелекту, які дозволили їм автоматизувати кібератаки, створювати інструменти цифрового стеження та розробляти перспективні зразки озброєння, які раніше були поза їхніми технічними можливостями.

До слова, користувачам із Росії заблокували доступ до сервісу Cursor – одного з найбільших інструментів для написання коду за допомогою штучного інтелекту (ШІ).

За даними джерел у сфері розробки програмного забезпечення, американський сервіс перестав працювати на території Росії 4 вересня. Офіційних коментарів з цього приводу не було, але за день до блокування до угоди користувача Cursor додали пункт про експортний контроль США.

Теги: штучний інтелект хакер кібератака росія

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