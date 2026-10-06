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Закордоном почалися санітарні перевірки російських туристів через підозру на чуму

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Закордоном почалися санітарні перевірки російських туристів через підозру на чуму
Медики стежать за симптомами у пасажирів, які прибувають з Росії
фото: росЗМІ

Індонезія посилила контроль у міжнародних аеропортах і портах, зокрема на популярному серед росіян Балі

Індонезія посилила санітарний контроль на пунктах в'їзду після повідомлень про смерть співробітниці протичумного інституту в Іркутській області Росії. Влада країни посилила перевірки мандрівників у міжнародних аеропортах і портах, зокрема на Балі. Про це повідомило державне інформаційне агентство Antara з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Індонезії, пише «Главком».

Глава Бюро комунікацій та громадської інформації Міністерства охорони здоров'я Індонезії Аджи Мухаварман заявив, що влада уважно стежить за ситуацією та посилює готовність на пунктах пропуску. Водночас він наголосив, що Всесвітня організація охорони здоров'я поки не надсилала повідомлень, які вимагали б особливих заходів через цей інцидент.

Попри відсутність міжнародного попередження, санітарний контроль посилили в міжнародних аеропортах і морських портах. Зокрема, додаткові заходи діють на Балі – одному з найпопулярніших туристичних напрямків Індонезії.

Мандрівники мають заповнювати декларації про стан здоров'я через систему Satusehat Health Pass. Працівники санітарного контролю аналізують ці дані, зокрема перевіряють, чи прибув турист із території, де є ризик інфекційного захворювання, або перебував там транзитом.

Також медики стежать за симптомами у пасажирів. Особливу увагу звертають на підвищену температуру, кашель, задишку та інші ознаки можливого інфекційного захворювання.

Якщо у пасажира виявлять симптоми, які можуть свідчити про чуму, його мають направити до спеціалізованої лікарні для ізоляції та подальшого медичного обстеження. Крім того, на пунктах пропуску проводять оцінку ризиків для транспортних засобів та стежать за гризунами й блохами.

Посилення контролю пов'язане зі смертю 28-річної співробітниці Іркутського науково-дослідного протичумного інституту Сибіру та Далекого Сходу. Російські та міжнародні ЗМІ повідомляли про можливий зв'язок її смерті з легеневою чумою.

Водночас російська влада не підтвердила, що жінка померла саме від чуми. За даними російського Росспоживнагляду, у неї діагностували пневмонію невстановленої етіології, а проведені дослідження не виявили в зразках мікроорганізмів, пов'язаних із її професійною діяльністю.

Після смерті співробітниці близько 200 людей, які могли з нею контактувати, перебувають під медичним наглядом. Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що російські представники поінформували її про відсутність підтверджених випадків чуми в Іркутську.

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Теги: Індонезія росія здоров'я хвороба кордон подорож

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