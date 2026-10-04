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Експрезидент Росії назвав три вимоги Росії для миру з Україною

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Експрезидент Росії назвав три вимоги Росії для миру з Україною
Дмитро Медведєв дав інтерв’ю іранському Держтелерадіо
фото з відкритих джерел

Медведєв заявив, що за відсутності дипломатичного врегулювання Росія діятиме військовим шляхом

Нейтральний і без’ядерний статус України, відмова Києва від «націоналістичного курсу» та передача під російську юрисдикцію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – такі умови «стійкого миру» назвав заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Про це він заявив в інтерв’ю Держтелерадіо Ірану, пише «Главком».

Які вимоги назвав Медведєв

За словами експрезидент Росії, ці умови «добре відомі»: їх уперше виклав Путін на колегії МЗС РФ. Першою він назвав «нейтральний, неядерний, незалежний статус» України, який, на його думку, повернув би країну до положень Конституції, Декларації про державний суверенітет та інших документів 1990-х років.

Друга умова – відмова Києва від «націоналістичного курсу нинішнього режиму» й засудження заборони російської мови та «всього російського». Ситуацію з російською мовою в Україні Медведєв назвав «за межею добра і зла».

Третьою вимогою він назвав передачу під російську юрисдикцію територій, які Росія внесла до своєї Конституції. Російські медіа, що цитують інтерв’ю, уточнюють: ідеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, які Росія повністю не контролює.

Домогтися цього, за словами Медведєва, можна дипломатично, а якщо ні – «ми зробимо це військовим способом».

Що Путін говорив на колегії МЗС у 2024 році

14 червня 2024 року, виступаючи на колегії МЗС РФ, Путін оголосив, що Росія припинить бойові дії та розпочне переговори, якщо Україна виведе війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Серед інших вимог – відмова від вступу до НАТО, нейтральний і без’ядерний статус, визнання окупованих територій російськими та скасування західних санкцій.

Про готовність до миру Кремль заявляв і раніше: речник Дмитро Пєсков казав, що Москва «щохвилини» готова прийти до миру, але це «залежить від Києва». Свої вимоги для переговорів Кремль називав і раніше.

1 жовтня на форумі «Валдай» Путін відповів «Так» на запитання, чи залишається нейтральний статус України однією з цілей Росії. У новому інтерв’ю Медведєв повторив ці положення, зосередившись на статусі України, мовному питанні та територіальних претензіях РФ.

Водночас Україна заявляє про готовність до переговорів щодо завершення війни. 3 жовтня Володимир Зеленський сказав Reuters, що готовий зустрітися з Путіним на саміті G20, якщо така зустріч буде присвячена мирним переговорам. Президент також наголосив, що Росія не повинна отримувати нові поступки в обмін на обіцянки припинити війну. «Главком» писав про цю заяву.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна готова до припинення вогню без попередніх умов і після цього – до дипломатичного врегулювання. За його словами, після припинення вогню сторони можуть перейти до переговорів щодо завершення війни.

Нагадаємо, у вересні Пєсков заявив, що позиція Москви щодо умов завершення війни, яку Путін озвучив у червні 2024 року, залишається незмінною. Як повідомляв «Главком», він також наголосив, що конкретних передумов для переходу до миру наразі немає.

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Теги: росія Дмитро Медведєв путін Володимир Зеленський переговори

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