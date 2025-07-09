ЄС готує новий фонд для України. ЗМІ назвали дату і розмір підтримки

ЄС розглядає створення нового фонду на €100 млрд для підтримки України

Європейський Союз розглядає можливість створення нового фонду в розмірі €100 млрд ($117 млрд) для підтримки України, оскільки повномасштабна війна з Росією не показує ознак закінчення. Ці кошти можуть бути включені до пропозиції ЄС щодо наступного семирічного бюджету, який буде представлений пізніше цього місяця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, за інформацією джерел, знайомих з питанням, якщо держави-члени ЄС схвалять цю ініціативу в рамках бюджетних переговорів, фінансування почне виділятися у 2028 році. Метою є забезпечення стабільної фінансової допомоги Україні, яка постраждала від війни.

Цей крок може ще більше перемістити тягар підтримки України на Європу, зменшивши залежність від допомоги зі США. Варто зазначити, що адміністрація президента Дональда Трампа скептично ставиться до надання додаткової допомоги Києву, і навіть тимчасово призупиняла поставки деяких видів зброї, хоча згодом змінила курс.

З початку повномасштабного вторгнення Росії ЄС вже надав Україні майже €160 млрд підтримки. Ця сума включає фонд у розмірі €50 млрд, термін дії грантів та позик з якого продовжиться до 2027 року. Крім того, разом з країнами «Великої сімки», ЄС створив для Києва кредитний інструмент на суму $50 млрд, що використовує кошти, отримані від іммобілізованих активів центрального банку Росії.

Нова схема фінансування відповідатиме існуючій моделі, за якою Європейська комісія надає допомогу Україні через гранти та дешеві позики. Більшість виплат будуть пов'язані з реформами, які український уряд має провести для вступу до ЄС.

Ця ідея розглядається разом з іншими варіантами та буде обговорена до того, як будуть оприлюднені деталі наступної Багаторічної фінансової програми. Очікується, що це відбудеться 16 липня, хоча деякі елементи можуть бути представлені пізніше. Речник Єврокомісії відмовився коментувати деталі пропозиції до її публікації.

У червні Єврокомісія вже повідомляла міністрам фінансів ЄС, що фінансові потреби України мають бути покриті до початку 2027 року. Очікується, що збільшення оборонних витрат цього року на $8,4 млрд буде профінансовано зсередини. Комісія також попередила, що внаслідок триваючого конфлікту, зменшення міжнародної допомоги та послаблення економічної активності може виникнути дефіцит бюджету.

Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що «ми зараз дійсно оцінюємо та працюємо над різними варіантами» для забезпечення фінансування на наступний рік. Він додав, що блок «готовий надавати всю необхідну підтримку Україні стільки, скільки це буде потрібно», та розгляне наявні варіанти збільшення допомоги «через бюджет ЄС, а також через можливості використання коштів від російських суверенних активів», як тільки Міжнародний валютний фонд оцінить потенційний дефіцит фінансування України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав три укази про синхронізацію українських санкцій із 15-м, 16-м та 17-м пакетами ЄС.