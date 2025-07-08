Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський синхронізував три пакети санкцій ЄС з українськими

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський синхронізував три пакети санкцій ЄС з українськими
фото з відкритих джерел

Під санкції потрапили компанії з Росії, Китаю та Туреччини

Президент України Володимир Зеленський підписав три укази про синхронізацію українських санкцій із 15-м, 16-м та 17-м пакетами ЄС. Про це передає «Главком» з посиланням на сайт Офісу президента.

Зокрема 15-й пакет санкцій стосується осіб із Росії, Білорусі, Китаю та інших країн. Серед фігурантів – російський льотчик Олександр Азаренков, причетний до удару по лікарні «Охмадит», та виробник бойових роботів ТОВ «Гуміч».

16-й пакет стосується фігурантів із Росії, Китаю, Туреччини й інших країн. До переліку увійшли Центр «Воїн», що займається військово-патріотичним вихованням на окупованих територіях, і ТОВ «Південний флот», яке перевозить російську нафту тіньовим флотом.

17-й пакет включає компанії з Росії, Китаю, Туреччини та інших країн. Під санкції потрапили золотодобувна компанія «Петропавловськ» і китайська Skywalker Technology Co. Ltd, причетна до виробництва дронів для Росії.

Нагадаємо, 27 червня стало відомо, що Україна синхронізує санкції проти Росії з міжнародними партнерами.

Зеленський підписав новий санкційний пакет проти РФ, який б'є по багатьох російських фінансових схемах, зокрема криптовалютних. У пакеті – санкції проти 60 юридичних та 73 фізичних осіб. Це обмеження за поданням Національного банку України.

До слова, лідери Європейського Союзу домовилися продовжити санкції проти Росії ще на шість місяців через війну в Україні. 

Нещодавно міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що Європейський Союз готує новий пакет найжорсткіших санкцій проти Росії. – «Ми хочемо, щоб Володимир Путін нарешті погодився на припинення вогню, тому що ми бачимо, що з того часу, як президент Трамп запропонував 30-денне припинення вогню російські удари по Україні збільшилися в п'ять разів».

Читайте також:

Теги: санкції Володимир Зеленський путін президент Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай, руками Пакистану показує Москві: відчепіться від Баку і йдіть на замирення
Алієв переможно попросив миру у Путіна. Як виглядає «війна проксі-2025»
5 липня, 21:04
Коли Трамп застосує підхід «з позиції сили» до Путіна?
Успіх США на Близькому Сході відкриє Трампу шлях до Путіна
30 червня, 17:14
За три роки повномасштабної війни Європа витратила понад €5 млрд на закупівлю російських слябів – напівфабрикатів для виробництва сталі
Українська компанія закликала ЄС посилити санкції проти російського металу
24 червня, 13:23
Під час зустрічі Келлог та Лукашенко обговорили низку важливих питань
NYT дізнався про що говорили Келлог та Лукашенко
22 червня, 04:58
Санкції торкнулися 60 суден РФ
Австралія вперше запровадила санкції проти «тіньового флоту» РФ
18 червня, 19:53
Трамп не посилить санкції проти РФ
Трамп відмовився посилювати санкції проти РФ
18 червня, 02:29
Путін ніколи не погодиться на мирну угоду та завжди хотітиме більшого
Американський дипломат «протверезив» українців: Путін ніколи не погодиться на мирну угоду
14 червня, 21:15
Годжес стверджує, що масштабна зовнішня підтримка, що включає постачання сучасного озброєння, допоможе Україні змінити хід війни
Американський генерал назвав два чинники, які допоможуть Україні змінити хід війни
14 червня, 12:15
Фіцо: Якщо санкції можуть нашкодити Словаччині, я за них ніколи не проголосую
Фіцо заявив, що заблокує санкції проти РФ, якщо вони шкодитимуть інтересам Словаччини
9 червня, 01:26

Політика

Зеленський синхронізував три пакети санкцій ЄС з українськими
Зеленський синхронізував три пакети санкцій ЄС з українськими
Сибіга розповів, кого з послів хоче поміняти Зеленський
Сибіга розповів, кого з послів хоче поміняти Зеленський
Справа Чернишова: прокуратура вимагає відсторонення міністра
Справа Чернишова: прокуратура вимагає відсторонення міністра
Зеленський назвав дату наради з українськими послами
Зеленський назвав дату наради з українськими послами
Конференція з відновлення України. Президент затвердив склад делегації
Конференція з відновлення України. Президент затвердив склад делегації
Буданов доповів Зеленському про вразливі місця Росії
Буданов доповів Зеленському про вразливі місця Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 липня 2025
52K
Президент Чехії назвав до кого Путін прислухається на переговорах
24K
Рупори Кремля відреагували на заяву Трампа про допомогу Україні
16K
Сварка у Макронів: перша леді Франції принизила чоловіка під час виходу з літака
12K
Український тенісист на Вімблдоні відмовився відповідати на запитання українською мовою

Новини

«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
Сьогодні, 16:49
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Нідерланди змінюють правила для українських біженців
6 липня, 14:19
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 липня, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua