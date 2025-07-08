Зеленський синхронізував три пакети санкцій ЄС з українськими

Під санкції потрапили компанії з Росії, Китаю та Туреччини

Президент України Володимир Зеленський підписав три укази про синхронізацію українських санкцій із 15-м, 16-м та 17-м пакетами ЄС. Про це передає «Главком» з посиланням на сайт Офісу президента.

Зокрема 15-й пакет санкцій стосується осіб із Росії, Білорусі, Китаю та інших країн. Серед фігурантів – російський льотчик Олександр Азаренков, причетний до удару по лікарні «Охмадит», та виробник бойових роботів ТОВ «Гуміч».

16-й пакет стосується фігурантів із Росії, Китаю, Туреччини й інших країн. До переліку увійшли Центр «Воїн», що займається військово-патріотичним вихованням на окупованих територіях, і ТОВ «Південний флот», яке перевозить російську нафту тіньовим флотом.

17-й пакет включає компанії з Росії, Китаю, Туреччини та інших країн. Під санкції потрапили золотодобувна компанія «Петропавловськ» і китайська Skywalker Technology Co. Ltd, причетна до виробництва дронів для Росії.

Нагадаємо, 27 червня стало відомо, що Україна синхронізує санкції проти Росії з міжнародними партнерами.

Зеленський підписав новий санкційний пакет проти РФ, який б'є по багатьох російських фінансових схемах, зокрема криптовалютних. У пакеті – санкції проти 60 юридичних та 73 фізичних осіб. Це обмеження за поданням Національного банку України.

До слова, лідери Європейського Союзу домовилися продовжити санкції проти Росії ще на шість місяців через війну в Україні.

Нещодавно міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що Європейський Союз готує новий пакет найжорсткіших санкцій проти Росії. – «Ми хочемо, щоб Володимир Путін нарешті погодився на припинення вогню, тому що ми бачимо, що з того часу, як президент Трамп запропонував 30-денне припинення вогню російські удари по Україні збільшилися в п'ять разів».