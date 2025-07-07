ЄС призначив колишню єврокомісарку спецпредставницею з питань українців

Роль спецпредставника полягає у посиленні координації, представленні інтересів українців та впровадженні практичних інструментів підтримки

Європейський Союз призначив колишню єврокомісарку з внутрішніх справ Ілву Йоганссон спеціальним представником з питань українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова.

«Щиро вітаю Ілву Йоганссон з призначенням спеціальним представником Європейського Союзу з питань українців. Створення цієї посади – ще один сигнал незмінної солідарності ЄС з українським народом», – каже він.

Чернишов зазначив, що роль спецпредставника полягає у посиленні координації, представленні інтересів українців та впровадженні практичних інструментів підтримки, зокрема розбудові мережі Центрів єдності. «Пані Йоганссон раніше обіймала посаду єврокомісарки з питань внутрішніх справ. Вона добре знайома з українським контекстом і неодноразово відвідувала Україну від початку повномасштабного вторгнення. Сподіваюся на плідну співпрацю задля підтримки наших громадян у Європі», – наголосив міністр.

Як повідомлялося, Європейський Союз створює посаду спеціального представника з питань українців на території блоку. Роль спеціального представника полягатиме в «посиленні координації, представленні інтересів українців та впровадженні практичних інструментів підтримки» їх у Євросоюзі. Йоганссон неодноразово відвідувала Україну, зокрема табір біженців на кордоні з Румунією, а у 2022 році була нагороджена орденом України «За заслуги» ІІ ступеня.

Нещодавно ЄС продовжив тимчасовий захист для приблизно 4,3 млн українських біженців, які знайшли притулок в ЄС після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Він триватиме до 4 березня 2027 року. Коли його дія завершиться, Єврокомісія запропонує державам блоку рекомендації щодо подальших спільних дій. Єврокомісія хоче або перевести українських біженців на постійний правовий статус, або сприяти їхньому поверненню додому, а також запустити так звані центри єдності – інформаційні центри, які працюватимуть спільно з Україною та надаватимуть біженцям рекомендації щодо інтеграції та повернення додому.