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Данія погодилася інвестувати в українські оборонні технології на основі ШІ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Данія погодилася інвестувати в українські оборонні технології на основі ШІ
Герман Сметанін: Україна стала центром оборонних інновацій
фото: Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості

Данія інвестує $5 мільйонів у фонд оборонних технологій D3 для розвитку інновацій в Україні

Експортно-інвестиційний фонд Данії (EIFO) оголосив про інвестицію в розмірі $5 млн у D3 – венчурний фонд оборонних технологій, який представлений в Україні. Ця інвестиція має на меті сприяти розвитку інновацій в оборонній сфері України та Європи, фінансуючи розробку та масштабування нових оборонних технологій, зокрема дронів, датчиків, засобів розмінування та рішень на основі штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

D3 виступає посередником між Україною та країнами-партнерами, поєднуючи стартапи з капіталом та партнерствами, необхідними для масштабування передових технологій. Партнерство між D3 та EIFO матиме додаткові переваги для Данії, відкриваючи данським компаніям доступ до нових технологій, українського досвіду та партнерств.

EIFO став першим закордонним державним фондом, що інвестує в D3. Разом з цим, EIFO реалізує гарантійну систему для інвестицій в оборонну промисловість України з загальним бюджетом 1 млрд датських крон ($157 млн).

Україна, як зазначив Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, стала центром оборонних інновацій. Однією з ключових переваг, яку українські виробники здобули під час війни, є здатність швидко адаптувати нові технології та передові рішення до умов бойових дій, отримуючи безпосередній фідбек від фронту. Це дозволяє виробникам defence tech бути унікальним партнером для технологічної кооперації.

Нагадаємо, Україна підписала угоду з американською компанією Swift Beat. Вона передбачає українсько-американську співпрацю для виробництва дронів, і зокрема дронів-перехоплювачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами українського лідера, візит у Данію розпочався з важливого кроку для захисту нашої країни.

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Теги: штучний інтелект Данія Україна

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