Ексглава МЗС України пояснив, як Росія може використати війну Ірану та Ізраїлю

Клімкін запевняє: для російської пропаганди ця тема теж стане пріоритетною

Ізраїль та Іран обмінялися масштабними ракетними ударами. Наслідки конфлікту можуть відчуватися у всьому світі. Зокрема, його використає РФ. Як інформує «Главком», про це розповів колишній глава МЗС Павло Клімкін в інтерв’ю «Ліга».

Емоційний сплеск, який піде як хвиля після цієї атаки, може призвести до абсолютно непередбачуваних наслідків для ісламського світу.

Клімкін запевняє: для російської пропаганди ця тема теж стане пріоритетною, а розкручувати її вона буде насамперед на Заході.

«Скажуть: «Бачите, Ізраїль же готовий захищати свою безпеку, а ми ж вам кажемо, що захищаємо якусь там нашу безпеку, як ми вважаємо. Ну, НАТО йде до нас, ось ми його боїмося». Я не знаю, чого може боятися ядерна держава, але все одно «ми цього боїмося», – сказав Клімкін.

За словами ексглави МЗС, у світі розпочнуться дуже непрості дискусії. Українським дипломатам доведеться викладатися на повну, щоб пояснити, чому не можна проводити паралелі між війною в Україні та на Близькому Сході. Як зазначив дипломат, довести, що це «притягнуто за вуха», буде дуже непросто.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що війна між Ізраїлем та Іраном призвела до різкого підвищення ціни на нафту. Що відобразиться негативно, в тому числі на Україні.

Також Україна мала отримати 20 тисяч спеціальних ракет для боротьби з «Шахедами». Однак нинішня адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила перекинути їх на Близький Схід.

Крім того, глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати перекинули частину антидронових систем з України на Близький Схід.