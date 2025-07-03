США зупинили військову допомогу. Експосол назвав три кроки, які терміново треба робити Україні

Валерій Чалий назвав три ключові шляхи для швидкого вирішення кризи постачання зброї та закликав не піддаватися антиамериканізму

Колишній посол України у США Валерій Чалий прокоментував тимчасове блокування постачання в Україну американських критичних озброєнь і нагадав про необхідність зосередитись на дієвих антикризових кроках. Про це він написав на своїй офіційній сторінці у Facebook, повідомляє «Главком».

«Від того, що кожний з українців знову буде пробувати боротися зі своїм стресом шляхом «втикання віртуальних голок в ляльки вуду», або демонстрації демаршу партнерам викликом до МЗС керівника Посольства США в Києві – нічого не зміниться», – наголосив Чалий.

Він виділив три ключові шляхи для швидкого реагування та подолання кризи.

«Перший: домогтися постачання від Німеччини ракет Taurus. Це – зламає схему. Пояснення очевидне: при відсутності ракет і послабленні ПРО – треба бити по системах і місцях, звідки вони запускаються. А у Німеччини та її керівництва з’явився унікальний шанс повернути собі лідерство на континенті», – пояснив експосол.

Другим важливим напрямом, за словами Чалого, є активізація дипломатичних і лобістських зусиль.

«Другий: максимально підсилити контакти з керівниками та лобістами виробництва й постачання на експорт американських систем і боєприпасів. В нашому випадку насамперед компанією Lockheed Martin. Зустріч Президента України (можливо Міністра оборони України) з Головою, Президентом і CEO Джеймсом Тайклетом — пріоритетне завдання для української дипломатії. На всякий випадок – він відомий також як член Ради з міжнародних відносин та разом з дружиною опікується Newton-Wellesley Hospital та Brigham and Women's Hospital, Бостон, Масачусетс. Розпочинав свою кар’єру як пілот ВПС США», – навів деталі дипломат.

Він додав, що не слід ігнорувати контакти з іншими країнами, які виробляють цю зброю за ліцензією: «Лобістів в цій сфері в США, сподіваюся, наші фахівці знають. Не завадило б також зустрітися з японцями та іншими країнами, де ці озброєння випускаються за ліцензією», – підкреслив Валерій Чалий.

Третім напрямом є посилення власних можливостей України у виробництві зброї та нанесенні ударів по позиціях ворога: «Третій: максимальне підсилення виробництва й використання українських засобів для «дальнього» ураження складів, установок запуску, місць дислокації особового складу російських окупаційних сил. Потрібна демонстрація ворогу, що навіть таке рішення США не стане game changer і створенням умов до примусу України до капітуляції на умовах ворога».

Він застеріг від розпалювання антиамериканських настроїв, наголосивши, що ворог буде неприємно здивований єдністю партнерів: «Тому: антиамериканізм нагнітати не варто; ворог буде неприємно здивований, а чергові слабкі й недоречні дії партнерів під тиском будуть припинені, як непопулярні, неефективні й помилкові для встановлення сталого миру на Європейському континенті. Тільки так».

«Главком» повідомляв, що міністр оборони США Піт Гегсет віддав наказ призупинити відправку партії ракет та боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо запасів Збройних сил США. Зокрема, йдеться про ракети Patriot, Gmlrs і Hellfire. Джерела пояснили, що за роки війни в Україні та майже два роки військових операцій США на Близькому Сході, зокрема проти хуситів у Ємені та для захисту Ізраїлю й союзників від Ірану, запаси США значно скоротилися.

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила частину військової допомоги Україні, яка вже зберігалася на складах у Польщі.

Також «Главком» інформував, що, Україна змінює тактику на тлі скорочення поставок зброї від Сполучених Штатів. Київ планує попросити Вашингтон дозволити Європі закуповувати американську зброю для України.