Головна Світ Політика
search button user button menu button

США зупинили військову допомогу. Експосол назвав три кроки, які терміново треба робити Україні

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
google social img telegram social img facebook social img
США зупинили військову допомогу. Експосол назвав три кроки, які терміново треба робити Україні
Колишній посол України у США розповів про шляхи відновлення постачання критичної зброї Україні
фото з відкритих джерел

Валерій Чалий назвав три ключові шляхи для швидкого вирішення кризи постачання зброї та закликав не піддаватися антиамериканізму

 

Колишній посол України у США Валерій Чалий прокоментував тимчасове блокування постачання в Україну американських критичних озброєнь і нагадав про необхідність зосередитись на дієвих антикризових кроках. Про це він написав на своїй офіційній сторінці у Facebook, повідомляє «Главком».

«Від того, що кожний з українців знову буде пробувати боротися зі своїм стресом шляхом «втикання віртуальних голок в ляльки вуду», або демонстрації демаршу партнерам викликом до МЗС керівника Посольства США в Києві – нічого не зміниться», – наголосив Чалий.

Він виділив три ключові шляхи для швидкого реагування та подолання кризи.

«Перший: домогтися постачання від Німеччини ракет Taurus. Це – зламає схему. Пояснення очевидне: при відсутності ракет і послабленні ПРО – треба бити по системах і місцях, звідки вони запускаються. А у Німеччини та її керівництва з’явився унікальний шанс повернути собі лідерство на континенті», – пояснив експосол.

Другим важливим напрямом, за словами Чалого, є активізація дипломатичних і лобістських зусиль.

«Другий: максимально підсилити контакти з керівниками та лобістами виробництва й постачання на експорт американських систем і боєприпасів. В нашому випадку насамперед компанією Lockheed Martin. Зустріч Президента України (можливо Міністра оборони України) з Головою, Президентом і CEO Джеймсом Тайклетом — пріоритетне завдання для української дипломатії. На всякий випадок – він відомий також як член Ради з міжнародних відносин та разом з дружиною опікується Newton-Wellesley Hospital та Brigham and Women's Hospital, Бостон, Масачусетс. Розпочинав свою кар’єру як пілот ВПС США», – навів деталі дипломат.

Він додав, що не слід ігнорувати контакти з іншими країнами, які виробляють цю зброю за ліцензією: «Лобістів в цій сфері в США, сподіваюся, наші фахівці знають. Не завадило б також зустрітися з японцями та іншими країнами, де ці озброєння випускаються за ліцензією», – підкреслив Валерій Чалий.

Третім напрямом є посилення власних можливостей України у виробництві зброї та нанесенні ударів по позиціях ворога: «Третій: максимальне підсилення виробництва й використання українських засобів для «дальнього» ураження складів, установок запуску, місць дислокації особового складу російських окупаційних сил. Потрібна демонстрація ворогу, що навіть таке рішення США не стане game changer і створенням умов до примусу України до капітуляції на умовах ворога».

Він застеріг від розпалювання антиамериканських настроїв, наголосивши, що ворог буде неприємно здивований єдністю партнерів: «Тому: антиамериканізм нагнітати не варто; ворог буде неприємно здивований, а чергові слабкі й недоречні дії партнерів під тиском будуть припинені, як непопулярні, неефективні й помилкові для встановлення сталого миру на Європейському континенті. Тільки так».

«Главком» повідомляв, що міністр оборони США Піт Гегсет віддав наказ призупинити відправку партії ракет та боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо запасів Збройних сил США. Зокрема, йдеться про ракети Patriot, Gmlrs і Hellfire. Джерела пояснили, що за роки війни в Україні та майже два роки військових операцій США на Близькому Сході, зокрема проти хуситів у Ємені та для захисту Ізраїлю й союзників від Ірану, запаси США значно скоротилися.

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила частину військової допомоги Україні, яка вже зберігалася на складах у Польщі.

Також «Главком» інформував, що, Україна змінює тактику на тлі скорочення поставок зброї від Сполучених Штатів. Київ планує попросити Вашингтон дозволити Європі закуповувати американську зброю для України.

Читайте також:

Теги: озброєння Україна США Валерій Чалий

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна демілітаризує Росію. Чому немає радості в очах наших західних партнерів?
Україна демілітаризує Росію. Чому немає радості в очах наших західних партнерів?
4 червня, 09:16
Чому Трамп може допомогти Кремлю?
Коли Трамп почне постачати зброю Росії?
7 червня, 23:45
Очікується, що вони прибудуть протягом наступних 24 годин
Протести у Лос-Анджелесі: Трамп відрядив 700 морпіхів для підтримки гвардійців
10 червня, 00:44
Дарчієв заявив, що особисто познайомився з Трампом
Російський посол зробив заяву про зустріч Трампа з Путіним
12 червня, 02:17
Робоча група почала втрачати імпульс, коли Трамп показав, що не зацікавлений у жорсткій позиції щодо Москви
Адміністрація Трампа розпускає групу, яка займалася тиском на Росію – Reuters
17 червня, 14:30
Трамп тисне на керівництво Ірану, закликаючи погодитися на припинення війни
Трамп сподівається, що удари змусять Іран повернутися до переговорів – CNN
22 червня, 04:26
Зеленський: Вісімдесят років тому світ здолав нацизм і присягнув: «Ніколи знову»
Зеленський у День скорботи: «Рашизм повторює злочини нацистів»
22 червня, 13:11
Руанда і Конго підписали мирну угоду за посередництва США
Руанда і Конго підписали мирну угоду за посередництва США
28 червня, 01:15
Українці отримають понад 1 млн грн за помилково нараховану комуналку
Українці отримають понад 1 млн грн за помилково нараховану комуналку
18 червня, 20:11

Політика

США зупинили військову допомогу. Експосол назвав три кроки, які терміново треба робити Україні
США зупинили військову допомогу. Експосол назвав три кроки, які терміново треба робити Україні
Генштаб підтвердив ураження заводу «Енергія» в Липецькій області
Генштаб підтвердив ураження заводу «Енергія» в Липецькій області
Президент Чехії не виключив припинення допомоги Україні після парламентських виборів
Президент Чехії не виключив припинення допомоги Україні після парламентських виборів
Президент Польщі розповів, чим займатиметься після завершення своєї каденції
Президент Польщі розповів, чим займатиметься після завершення своєї каденції
Американські парламентарі пропонують передати Ізраїлю літак, який бомбардував Іран
Американські парламентарі пропонують передати Ізраїлю літак, який бомбардував Іран
Європарламент проведе голосування за вотум недовіри фон дер Ляєн
Європарламент проведе голосування за вотум недовіри фон дер Ляєн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
257K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 липня: ситуація на фронті
138K
Призупинення американської допомоги. Єрмак звернувся до українців
101K
Предстоятель УПЦ МП Онуфрій відреагував на указ про позбавлення громадянства
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 липня 2025
44K
СБУ допомагає митрополиту у Києві Онуфрію Березовському реалізувати його давню мрію
37K
Соратник Онуфрія, що залишився без громадянства, російською звернувся до прихильників УПЦ МП

Новини

3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua