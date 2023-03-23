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ЄС і НАТО мають очолити представники Східної Європи – прем'єрка Естонії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЄС і НАТО мають очолити представники Східної Європи – прем'єрка Естонії
Кая Каллас
Фото: Facebook / Kaja Kallas

Наразі на чолі трьох головних інституцій Євросоюзу немає жодного представника Східної Європи

Представники країн Східної Європи повинні претендувати на керівні посади у Європейському Союзі та Північноатлантичному Альянсі під час наступних виборів. Таку думку висловила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас в інтерв'ю Politico.

«Ми є членами НАТО та Європейського союзу вже 19 років... Хіба наші люди… гірші, ніж «старі» європейці? Чи ми ще не там? Я думаю, що відповідь така: ні, насправді у нас дуже хороші люди», – наголосила вона, адресуючи своє послання колегам перед самітом лідерів ЄС у Брюсселі, який пройде сьогодні, 23 березня.

На думку Каллас, представники східноєвропейських країн мають бути «на прикметі для керівних посад», оскільки довели свою спроможність і в Євросоюзі, і в Альянсі.

Зазначимо, що зараз на чолі трьох головних інституцій ЄС – Європейської комісії, Європейської ради та Європейського парламенту – немає жодного представника Східної Європи. Також жоден східноєвропеєць ніколи не очолював НАТО.

Винятком є колишній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який очолював Європейську раду у 2014-2019 роках. 

Нагадаємо, що перемогу на парламентських виборах в Естонії здобула правляча «Партія реформ» на чолі з прем'єр-міністеркою Каєю Каллас.

До слова, естонці на телемарафоні задонатили майже 5,5 млн грн для української тактичної медицини.

Крім того, парламент Естонії закликав не допускати російських та білоруських спортсменів до Олімпійських ігор.

Теги: вибори НАТО Європейський союз

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