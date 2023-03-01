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Естонці на телемарафоні зібрали майже 5,5 млн грн для української тактичної медицини

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Естонці на телемарафоні зібрали майже 5,5 млн грн для української тактичної медицини
Естонія залишається одним з найвідданіших партнерів України
фото: з відкритих джерел

Організація Pulse навчає українських військових тактичній медицині

Понад 8 тисяч внесків отримала неприбуткова організація Pulse, яка розвиває тактичну медицину в Україні. Громадяни Естонії задонатили близько 5,5 млн грн або понад €135 000.

Збір коштів був відкритий фондом Slava Ukraini MTÜ після того, як 24 лютого, на День Незалежності Естонії, до мешканців країни звернувся Федір Сердюк, засновник Pulse. Зокрема, він розповів про навчання українських військових тактичній медицині.

Тактична медицина є одним з невідʼємних елементів бойової підготовки військового у сучасній війні, адже дозволяє врятувати життя поранених під час тривалої евакуації до медичного закладу. Зібрані громадянами Естонії кошти будуть спрямовані на покриття витрат, повʼязаних з навчанням, передусім на закупівлю обладнання та логістику. 

«Окреслити обсяг потреби у навчанні тактичній медицині наразі навіть не вбачається можливим. Тільки Національна гвардія України формує шість штурмових бригад, не кажучи вже про ЗСУ та потреби існуючих підрозділів. Тепер Pulse зможе забезпечити належну медичну підготовку – ці гроші покриють понад 400 днів тренінгів з тактичної медицини», – пояснив Федір Сердюк.

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Естонська організація навчає українських військових тактичній медицині

«Естонія була і залишається одним з найвідданіших партнерів України. Тільки за офіційними каналами, нашій країні було надано допомоги більше ніж на 1% естонського ВВП», – додав він.

Нагадаємо, що Таллін пропонує країнам ЄС спільно інвестувати 4 млрд євро в закупівлю боєприпасів для України. Парламент Естонії також закликав не допускати російських та білоруських спортсменів до Олімпійських ігор.

Теги: парламент послуги навчання Естонія гроші медицина

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