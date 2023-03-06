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Партія чинної прем'єрки Естонії здобула перемогу на виборах до парламенту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Партія чинної прем'єрки Естонії здобула перемогу на виборах до парламенту
фото з відкритих джерел

У боротьбі за 101 депутатський мандат брали участь 968 кандидатів із дев'яти партій, а також 10 – в індивідуальному порядку

Перемогу на парламентських виборах в Естонії здобула правляча «Партія реформ» на чолі з прем'єр-міністеркою Каєю Каллас. Про це повідомляє телерадіокомпанія ERR.

Вибори до естонського парламенту відбулися минулої неділі. У боротьбі за 101 депутатський мандат брали участь 968 кандидатів із дев'яти партій, а також 10 – в індивідуальному порядку.

Згідно з даними підрахунку 100% голосів, «Партія реформ» отримала 31,2% голосів виборців, або 37 мандатів. Це втричі більше, ніж у складі попереднього складу Рійгікогу.

Крім того, зазначається, що Кая Каллас отримала найбільшу кількість голосів виборців на національних парламентських виборах, які будь-коли отримував будь-який політик у пострадянській Естонії.  Вона побила рекорд Едгара Савісаара.

Естонська консервативна народна партія (EKRE) отримала 16,1% голосів, що означає 17 мандатів у Рійгікогу, або на два мандати менше, ніж у попередньому складі.

Лідер політичної партії Мартін Хельме поставив під сумнів результати електронного голосування, і, за його словами, згідно з результатами голосування, партія твердо перебуває в опозиції. 

На третьому місці опинилася партія «Центр», яка отримала 15,3% голосів виборців. Це означає 16 мандатів для партії, або на 10 мандатів менше, ніж у минулому складі Рійгікогу.

Партія Eesti 200, яка вперше потрапила до Рійгікогу, отримала 13,3% голосів, або 14 мандатів. Соціал-демократична партія отримала 9,3% голосів, що дає їй дев'ять мандатів у Рійгікогу. Це на один мандат менше, ніж у попередньому складі.

«Вітчизна» отримала 8,2% голосів, або вісім мандатів, що на чотири менше, ніж на парламентських виборах 2019 року. Нижче прохідного бар'єру – Права партія з 2,4% голосів, Об'єднана ліва партія Естонії з 2,3% і Зелені з одним відсотком.

Загалом проголосувало 615 009 виборців, з них 301 495 – за допомогою паперових бюлетенів, а 313 514 – за допомогою електронних бюлетенів. Згідно з цими результатами виборів, важко уявити уряд, який би не був сформований «Партією реформ».

Нагадаємо, естонці на телемарафоні задонатили майже 5,5 млн грн для української тактичної медицини.

До слова, Таллін пропонує країнам ЄС спільно інвестувати 4 млрд євро в закупівлю боєприпасів для України.

Крім того, парламент Естонії також закликав не допускати російських та білоруських спортсменів до Олімпійських ігор.

Теги: Естонія вибори

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