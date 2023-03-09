Лукашенко ввів смертну кару для чиновників

У Білорусі будуть застосувати смертну кару до посадовців або військовослужбовців

Закон вводить кримінальну відповідальність за пропаганду тероризму, дискредитацію збройних сил, інших військ і військових формувань

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні, 9 березня, підписав Закон «Про внесення змін до кодексів про кримінальну відповідальність». Таким чином узаконив смертну кару у Білорусі. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

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Документ був ухвалений білоруським парламентом наприкінці лютого. Він поширює кримінальну відповідальність за державну зраду, вчинену службовою особою, на всі державні посади. Водночас за державну зраду, вчинену посадовою чи військовою особою, єдиною можливою мірою покарання є смертна кара.

Крім того, документом встановлено додаткові штрафи до 50 тис. за низку антидержавних злочинів.

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Також закон вводить кримінальну відповідальність за пропаганду тероризму, дискредитацію збройних сил, інших військ і військових формувань, воєнізованих організацій, порушення вимог щодо охорони державної таємниці.

Ще одна зміна – від трьох до 10 днів збільшено термін тримання під вартою осіб, підозрюваних у державній зраді, змові чи інших діях, спрямованих на захоплення влади, шпигунстві та агентурній діяльності. Як йдеться у повідомленні, такий термін дозволить максимально якісно провести оперативно-розшукові заходи.

При цьому передбачено звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які готували напад на установи, що користуються міжнародним захистом, або вчинення диверсії, якщо вони відмовилися від своїх намірів і сприяли запобіганню вказаним злочинам.

Зазначимо, що Білорусь – єдина країна Європи, де смертна кара закріплена як міра покарання на законодавчому рівні. Європейський союз неодноразово закликав Білорусь навпаки скасувати смертну кару.

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Нагадаємо, 7 грудня, Палата представників Білорусі у першому читанні ухвалила законопроєкт «Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності», який передбачає можливість застосування смертної кари у Білорусі до посадовців або військовослужбовців, які зрадили державу.