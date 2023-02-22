Естонія ухвалила заяву на підтримку України

Із початку минулого року Рійгікогу виступив уже із п'ятьма заявами та одним зверненням на підтримку України

Парламент Естонії закликав не допускати російських та білоруських спортсменів до Олімпійських ігор

Сьогодні, 22 лютого, Рійгікогу, парламент Естонії, ухвалив заяву на підтримку України, подану 94 депутатами зі 101, які обрані в парламент. Про це повідомив національний мовник ERR.

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У заяві, крім підтримки України в реалізації мирного плану президента Володимира Зеленського та відправки під суд російських воєнних злочинців, також міститься заклик не допускати російських та білоруських спортсменів до Олімпійських ігор.

«Рійгікогу засуджує спроби дозволити спортсменам, які представляють режими Росії та Білорусі, брати участь у міжнародних змаганнях та Олімпійських іграх, порушуючи принципи Олімпійської хартії. Міжнародний олімпійський комітет і жодна інша особа не може зберігати нейтралітет щодо розв'язаного російським терористом геноциду; прикривати вищезгадані злочини олімпійським прапором – аморально та неприпустимо», – йдеться у заяві.

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За її ухвалення проголосували 85 депутатів парламенту.

Таким чином, з початку минулого року Рійгікогу виступив уже із п'ятьма заявами та одним зверненням на підтримку України та з засудженням дій Росії.

Раніше прем'єрка Естонії Кая Каллас виступила проти допуску російських спортсменів до міжнародних змагань. Також Естонія надіслала країнам Європейського Союзу пропозицію спільно вкласти 4 млрд євро в закупівлю 1 мільйона боєприпасів, які потрібні Україні цього року, аби відбити вторгнення Росії.