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Скористалися менше тисячі осіб. Гетманцев підбив підсумки гучної податкової амністії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скористалися менше тисячі осіб. Гетманцев підбив підсумки гучної податкової амністії
фото:https://focus.ua

Гетманцев припускав, що амністія здатна вивести з тіні активи на суму близько $20 млрд. У результаті вдалося зібрати в рази менше

Голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев не вважає кампанію з добровільного декларування активів (податкову амністію) провальною, попри те, що за півтора року цив.м механізмом скористалися лише 845 людей. Таку думку він висловив в інтерв’ю виданню «Фокус».  

«Держава надала можливість кожному громадянину підвести риску під темним минулим. Аби почати нове фінансове життя, потрібне було добровільне декларування. Аби почати таке життя, ми повинні були дати можливість людям вийти «в білу». Хто скористався, той молодець. Скористалися 845 осіб. Хто не скористався – свідомо прийняв рішення ризикнути», – сказав Гетманцев.

Напередодні запуску кампанії Гетманцев припускав, що амністія здатна вивести з тіні активи на суму близько $20 млрд. У результаті вдалося зібрати в рази менше.

«Податкова амністія не може бути успішною або не успішною – вона не має фіскальної мети, а мета – надання шансу «відбілитися» перед новим європейським фінансовим прозорим життям досягнута», – заявив Гетманцев в інтерв'ю.

Він додав, що добровільне декларування було разовою акцією і більше такого не буде.

Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики також висловився щодо можливого збільшення податкових надходжень, зокрема, через покращення адміністрування доходів і повернення податкової політики до довоєнних налаштувань. «Про повернення податкових умов для бізнесу до довоєнних? Так, ми розуміємо, що для прифронтової зони можуть бути окремі умови, як виключення. Але якщо говорити про Чернівці, то чому там не потрібно застосовувати звичайний податковий режим?», – прокоментував він.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про податкову амністію, який дозволить українцям легалізувати свої доходи/статки, отримані з неофіційних джерел. Законом передбачається у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб. Гетманцев називав три основні цілі податкової амністії. 

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Теги: бюджет Держбюджет Світовий банк чиновник військові держава фінансування корупція робота Данило Гетманцев Європейський союз

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