ЄС хоче, щоб Вірменія та Азербайджан підписали угоду про мир – Politico

Премʼєр Вірменії Нікол Пашинян (праворуч) та президент Азербайджану Ільхам Алієв (ліворуч) не змогли знайти можливість повернутись за стіл перемовин

Президент Євроради посилив зусилля заради укладання між країнами мирної угоди щодо Нагірного Карабаху

Президент Європейської Ради Шарль Мішель надіслав листа Вірменії та Азербайджану із закликом повернутися до столу переговорів та домовитись про мир. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Як зазначає видання, Мішель посилив зусилля заради укладання мирної угоди щодо Нагірного Карабаху та провів двосторонні зустрічі з лідерами Вірменії та Азербайджану на полях саміту Європейського політичного співтовариства у Великій Британії.

Премʼєр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв не змогли знайти можливість повернутись за стіл перемовин, звинувачуючи один одного у зриві зустрічі. Як повідомляють джерела видання, це викликає роздратування у ЄС.

«Зрештою, обидві сторони мають припинити грати в ігри та укласти угоду, оскільки президент Мішель зробив усе, що в силах ЄС, щоб досягти мирної угоди», – сказав високопоставлений дипломат ЄС, близький до Шарля Мішеля.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не збирається вести війну за Нагірний Карабах – регіон Азербайджану, в якому тривалий час існувала невизнана республіка.

Прем'єр зазначив, що Вірменія «не має жодних амбіцій за межами своїх міжнародно визнаних кордонів». Пашинян також висловив сподівання, що територіальна цілісність Республіки Вірменія буде відновлена в процесі делімітації.

Раніше представники Вірменії та Азербайджану вперше оголосили про попереднє узгодження делімітації кордонів біля восьми прикордонних сіл.

Як повідомлялося, 19 вересня 2023 року Азербайджан заявив про початок антитерористичних заходів локального характеру в Нагірному Карабасі. Згодом 20 жовтня президенти Вірменії та Азербайджану за європейського посередництва затвердили дорожню карту з нормалізації відносин. Дорожня карта передбачає розміщення цивільної спостережної місії вздовж державного кордону Вірменії з Азербайджаном.