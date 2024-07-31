Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС хоче, щоб Вірменія та Азербайджан підписали угоду про мир – Politico

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
ЄС хоче, щоб Вірменія та Азербайджан підписали угоду про мир – Politico
Премʼєр Вірменії Нікол Пашинян (праворуч) та президент Азербайджану Ільхам Алієв (ліворуч) не змогли знайти можливість повернутись за стіл перемовин
фото з відкритих джерел

Президент Євроради посилив зусилля заради укладання між країнами мирної угоди щодо Нагірного Карабаху

Президент Європейської Ради Шарль Мішель надіслав листа Вірменії та Азербайджану із закликом повернутися до столу переговорів та домовитись про мир. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Як зазначає видання, Мішель посилив зусилля заради укладання мирної угоди щодо Нагірного Карабаху та провів двосторонні зустрічі з лідерами Вірменії та Азербайджану на полях саміту Європейського політичного співтовариства у Великій Британії.

Премʼєр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв не змогли знайти можливість повернутись за стіл перемовин, звинувачуючи один одного у зриві зустрічі. Як повідомляють джерела видання, це викликає роздратування у ЄС. 

«Зрештою, обидві сторони мають припинити грати в ігри та укласти угоду, оскільки президент Мішель зробив усе, що в силах ЄС, щоб досягти мирної угоди», – сказав високопоставлений дипломат ЄС, близький до Шарля Мішеля.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не збирається вести війну за Нагірний Карабах – регіон Азербайджану, в якому тривалий час існувала невизнана республіка.

Прем'єр зазначив, що Вірменія «не має жодних амбіцій за межами своїх міжнародно визнаних кордонів». Пашинян також висловив сподівання, що територіальна цілісність Республіки Вірменія буде відновлена в процесі делімітації.

Раніше представники Вірменії та Азербайджану вперше оголосили про попереднє узгодження делімітації кордонів біля восьми прикордонних сіл.

Як повідомлялося, 19 вересня 2023 року Азербайджан заявив про початок антитерористичних заходів локального характеру в Нагірному Карабасі. Згодом 20 жовтня президенти Вірменії та Азербайджану за європейського посередництва затвердили дорожню карту з нормалізації відносин. Дорожня карта передбачає розміщення цивільної спостережної місії вздовж державного кордону Вірменії з Азербайджаном.

Теги: Нагірний Карабах Вірменія Азербайджан війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У військово-морському параді в Санкт-Петербурзі взяли участь кораблі ВМС Китаю, Алжиру та Індії
Росія використала День ВМФ для зміцнення зв'язків з країнами, що не підтримують санкції
29 липня, 06:43
Очікується, що завдяки допомозі Вірменія зможе брати участь в місіях та операціях під проводом ЄС
Євросоюз уперше в історії надасть Вірменії військову допомогу
22 липня, 15:31
11 липня у Вашингтоні завершився триденний ювілейний саміт НАТО, приурочений до 75-ї річниці його створення
Росія прокоментувала участь Вірменії в саміті НАТО
12 липня, 18:45
За вірменський футбольний клуб грають шестеро громадян РФ
Естонія не дозволила в'їзд російським футболістам вірменського «Урарту»
12 липня, 07:25
Омбудсмен Дмитро Лубінець тепер наполягає: Його викривальну заяву «десь хтось не так підхопив»
Хто втік з України з дітьми-сиротами? Скандал, який заварив омбудсмен, отримав несподіваний розвиток Скандал
Сьогодні, 13:00
Прикордонники зафіксували зменшення активності ворожих ДРГ
Ситуація на Сумщині змінилася: що помітили прикордонники
28 липня, 17:47
Папа підкреслив, що спорт має «велику соціальну силу, здатну мирно об’єднати людей різних культур
Папа Римський закликав до Олімпійського перемир’я
21 липня, 20:57
Біля резиденції Путіна виявлено ще одну систему ППО «Панцир»
Путін посилив оборону свого палацу. Чого диктатор боїться найбільше
19 липня, 16:19
Стармер позитивно налаштований щодо відрносин із ЄС
Brexit скасовується? Новий прем'єр Британії має план щодо ЄС
17 липня, 09:03

Політика

США заморозили $95 млн допомоги Грузії
США заморозили $95 млн допомоги Грузії
У Молдові після обшуків у парламенті затримано двох чиновників
У Молдові після обшуків у парламенті затримано двох чиновників
Time розповів про «непрості» взаємини між Камалою Гарріс та Зеленським
Time розповів про «непрості» взаємини між Камалою Гарріс та Зеленським
Штучний інтелект на полі бою: Залужний зустрівся з віцепрезидентом компанії Palantir
Штучний інтелект на полі бою: Залужний зустрівся з віцепрезидентом компанії Palantir
Путін придумав новий стимул, аби заманити найманців на війну проти України
Путін придумав новий стимул, аби заманити найманців на війну проти України
ЄС хоче, щоб Вірменія та Азербайджан підписали угоду про мир – Politico
ЄС хоче, щоб Вірменія та Азербайджан підписали угоду про мир – Politico

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
184K
«Оголошую Росію поза законом на вічні часи. Бомбардування почнеться через п’ять хвилин»
71K
Дозвіл Червінському на викрадення літака РФ: Залужний відмовився від коментарів
32K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
26K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
20K
Олімпіада. Хижняк переміг боксера з Бахмута та перебуває за крок від нагороди
19K
Хто захопив телеканал «Рада»? Оприлюднено деталі аудиту Рахункової палати

Новини

ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
Сьогодні, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
Сьогодні, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
Сьогодні, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
Вчора, 11:13
Бронза Харлан на Олімпіаді, протести у Венесуелі: головне за ніч
Вчора, 06:37

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua