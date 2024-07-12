Естонія не дозволила в'їзд російським футболістам вірменського «Урарту»
Жоден з футболістів з російським паспортом не отримав дозвіл на в'їзд в Естонію
Естонія не впустила на свою територію російських футболістів вірменського «Урарту» на виїзний матч Ліги конференцій. Про це повідомляє російський Спорт-Експресс.
Росіянин Дмитро Гунько є головним тренером «Урарту». Він поскаржився, що футболісти з російськими паспортами не отримали дозвіл на в'їзд в Естонію.
За футбольний клуб грають шестеро громадян РФ: воротар Олександр Меліхов, захисник Олександр Пуцко, півзахисники Олег Поляков та Антон Кілін, а також нападники Леон Сабуа та Іван Ігнатьєв.
Також за «Урарту» грає футболіст з українським паспортом Артем Полярус.
До слова, збірна Росії з дзюдо відмовляється від запрошення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.
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