Естонія не дозволила в'їзд російським футболістам вірменського «Урарту»

Жоден з футболістів з російським паспортом не отримав дозвіл на в'їзд в Естонію

Естонія не впустила на свою територію російських футболістів вірменського «Урарту» на виїзний матч Ліги конференцій. Про це повідомляє російський Спорт-Експресс.

Росіянин Дмитро Гунько є головним тренером «Урарту». Він поскаржився, що футболісти з російськими паспортами не отримали дозвіл на в'їзд в Естонію.

За футбольний клуб грають шестеро громадян РФ: воротар Олександр Меліхов, захисник Олександр Пуцко, півзахисники Олег Поляков та Антон Кілін, а також нападники Леон Сабуа та Іван Ігнатьєв.

Також за «Урарту» грає футболіст з українським паспортом Артем Полярус.

До слова, збірна Росії з дзюдо відмовляється від запрошення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.