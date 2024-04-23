Вірменія відмовилася воювати за Нагірний Карабах

Прем'єр Вірменії наголосив, що його країна готується до миру, а не до війни

Прем'єр Пашинян зазначив, що Вірменія «не має жодних амбіцій за межами своїх міжнародно визнаних кордонів»

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не збирається вести війну за Нагірний Карабах – регіон Азербайджану, в якому тривалий час існувала невизнана республіка. На цьому він наголосив в інтерв’ю з британськими ЗМІ.

Прем'єр зазначив, що Вірменія «не має жодних амбіцій за межами своїх міжнародно визнаних кордонів». Пашинян також висловив сподівання, що територіальна цілісність Республіки Вірменія буде відновлена в процесі делімітації.

За словами посадовця, «той факт, що ми приймаємо Алма-Атинську декларацію як політичну основу для процесу делімітації, має важливе значення: ми не будемо проводити новий кордон між Вірменією та Азербайджаном».

Прем’єр-міністр додав, що тепер вони «чітко знають», де проходить кордон між країнами. Він наголосив, що Вірменія готується не до війни, а до миру. Натомість Пашинян не має впевненості, що Вірменія не зазнає нападу, тому країна повинна нарощувати оборонні можливості.

«Як я вже сказав, Республіка Вірменія не має жодних амбіцій у будь-якому напрямку за межами території 29,743 км2. І ми вважаємо, що це той фундамент, на якому потрібно будувати й розвивати наш суверенітет і незалежність», – підсумував прем’єр-міністр.

Раніше представники Вірменії та Азербайджану за підсумками засідання 19 квітня вперше оголосили про попереднє узгодження делімітації кордонів біля восьми прикордонних сіл.

Нагадаємо, Європейський Союз погодив історичний план, який допоможе вивести Вірменію з орбіти Росії і підтримати її економіку перед обличчям зростаючої напруженості в регіоні. Це стало результатом переговорів в Брюсселі між президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, державним секретарем США Ентоні Блінкеном і прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Як повідомлялося, Росія, ймовірно, намагається встановити військову та політичну владу над Вірменією, а також хоче кинути виклик суверенітету країни.

До слова, Міноборони Азербайджану повідомило про обстріл позицій своїх військ у районі населеного пункту Шада зі стрілецької зброї з території Вірменії.