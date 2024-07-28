Ситуація на Сумщині змінилася: що помітили прикордонники

Ворог продовжує диверсійну діяльність на кордоні

Російські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) зменшили активність на кордоні Сумської області. Утім, окупанти не припиняють активності в напрямку села Сотницький Козачок на Харківщині. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемарафону.

«По Сумщині бачимо зменшення активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп, але повністю від своєї диверсійної діяльності ворог не відмовляється», – сказав Демченко.

Він також зазначив, що на Харківському напрямку найбільш активні бойові дії розгортаються поблизу населених пунктів Липці та Вовчанськ.

«Ми також спостерігаємо активність ворога у напрямку населеного пункту Сотницький Козачок, що розташований впритул до лінії кордону. Тут Росія використовує всі наявні засоби для того, щоб завдавати уражень по українських позиціях. Однак ворогу не вдається здійснити спроби зайти на нашу територію, оскільки підрозділи ДПСУ та Збройних сил запобігають цим спробам», – наголосив речник.

Нагадаємо, що наразі російські окупанти не розгортають додаткові сили поблизу кордону з Сумською областю. У напрямку кордону з Білоруссю ситуація також незмінна, прикордонники поки не бачать загрози з півночі.

Раніше українські захисники не допустили прориву ворогом державного кордону в Сумській області. Зокрема, на напрямку сіл Чуйківка, Рожковичі та Ситне.

До слова, у травні цього року речник Держприкордонслужби Андрій Демченко попереджав, що російські загарбники можуть розпочати наступ у Сумській області, як це сталося у Харківській області. Хоча зараз окупанти не мають достатньо сил для цього.