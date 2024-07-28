Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ситуація на Сумщині змінилася: що помітили прикордонники

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Ситуація на Сумщині змінилася: що помітили прикордонники
Прикордонники зафіксували зменшення активності ворожих ДРГ
фото: ДПСУ

Ворог продовжує диверсійну діяльність на кордоні

Російські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) зменшили активність на кордоні Сумської області. Утім, окупанти не припиняють активності в напрямку села Сотницький Козачок на Харківщині. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемарафону.

«По Сумщині бачимо зменшення активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп, але повністю від своєї диверсійної діяльності ворог не відмовляється», – сказав Демченко. 

Він також зазначив, що на Харківському напрямку найбільш активні бойові дії розгортаються поблизу населених пунктів Липці та Вовчанськ.

«Ми також спостерігаємо активність ворога у напрямку населеного пункту Сотницький Козачок, що розташований впритул до лінії кордону. Тут Росія використовує всі наявні засоби для того, щоб завдавати уражень по українських позиціях. Однак ворогу не вдається здійснити спроби зайти на нашу територію, оскільки підрозділи ДПСУ та Збройних сил запобігають цим спробам», – наголосив речник.

Нагадаємо, що наразі російські окупанти не розгортають додаткові сили поблизу кордону з Сумською областю. У напрямку кордону з Білоруссю ситуація також незмінна, прикордонники поки не бачать загрози з півночі.

Раніше українські захисники не допустили прориву ворогом державного кордону в Сумській області. Зокрема, на напрямку сіл Чуйківка, Рожковичі та Ситне.

До слова, у травні цього року речник Держприкордонслужби Андрій Демченко попереджав, що російські загарбники можуть розпочати наступ у Сумській області, як це сталося у Харківській області. Хоча зараз окупанти не мають достатньо сил для цього.

Читайте також:

Теги: війна Сумщина кордон диверсанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як українське суспільство змінило ставлення до військових
Бог уже не носить форму ЗСУ? Чому українці змінили ставлення до армії
2 липня, 16:00
Рада відвела дедлайн НАБУ: до 15 серпня Бюро має повідомити результати розслідувань щодо «зливів» інформації
А хто-хто у комп’ютері Кирила Тимошенка живе? Деталі гучного обшуку Скандал
17 липня, 08:30
Нині триває 859-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 1 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
1 липня, 07:29
Камбоджійські сапери є одними з найдосвідченіших у світі
Японія співпрацюватиме з Камбоджею, щоб розмінувати Україну
7 липня, 07:39
Китай та Європа можуть опинитись у стані торгової війни
Європа готується до потужної торгової війни із Китаєм – The Economist
12 липня, 12:24
11 липня тривали бої під Глибоким і в межах Вовчанська
Аналітики повідомили, що ЗСУ просунулися на північ від Харкова
12 липня, 05:01
Польща продала за кордон 14,3 млн тонн необробленої деревини
Сусіди по ЄС активно скуповують деревину у Польщі – ЗМІ
15 липня, 10:35
Трамп заявив, що світ на порозі Третьої світової війни
Трамп у своїй промові згадав про Україну: деталі
19 липня, 10:23
Орбан вважає, що інтенсивність війни в Україні «радикально посилиться в найближчому майбутньому»
Орбан оприлюднив скандальний лист про відновлення відносин Євросоюзу з РФ
19 липня, 13:54

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Російські війська атакували Україну новим безпілотником
Російські війська атакували Україну новим безпілотником
Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2024 року
Що робитиме військова поліція? Пояснення Міноборони
Що робитиме військова поліція? Пояснення Міноборони
Відключення світла 29 липня: оприлюднені графіки «Укренерго»
Відключення світла 29 липня: оприлюднені графіки «Укренерго»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Чи треба відвертатись від Європи через скандал на Олімпіаді?
25K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
24K
Планував одружитися із захисницею «Азовсталі» Пташкою. Згадаймо Ярослава Христюка
21K
Парад флоту в Росії: ЗМІ помітили цікаву деталь
18K
Донька президента «Динамо» зізналася, що вже рік одружена з відомим футболістом
11K
Прогноз магнітних бур на 29-31 липня: якою буде сонячна активність

Новини

Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
Вчора, 15:59
Депутат Бундестагу закликав дозволити Україні бити вглиб РФ
Вчора, 13:52
Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
Вчора, 05:40
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
27 липня, 20:52
Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
27 липня, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
26 липня, 18:16

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua