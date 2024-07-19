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Путін посилив оборону свого палацу. Чого диктатор боїться найбільше

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Путін посилив оборону свого палацу. Чого диктатор боїться найбільше
Біля резиденції Путіна виявлено ще одну систему ППО «Панцир»
фото: з відкритих джерел

Джерела в українських службах безпеки ще в січні заявили, що вони пролетіли безпілотником прямо над палацом Путіна

Зважаючи на невдалий контрнаступ ЗСУ минулого року, зменшення підтримки Заходу та успішне переведення економіки Москвою на воєнний стан, легко повірити, що Росія має всі карти в руках. Але це не так. Про це написав колишній командир батальйону швидкого реагування НАТО Хеміш де Бреттон-Гордон у колонці для The Telegraph .

Диктатор Володимир Путін був змушений посилити оборону навколо свого палацу на північ від Москви, щоб захиститися від глибоких ударів українських безпілотників. Супутникові знімки показують, що щонайменше сім систем протиповітряної оборони середньої дальності були розміщені поблизу периметра розгалуженого лісового масиву на березі озера Валдай.

«Це схоже на те, що країна збирається здобути вирішальну перемогу? З тих пір, як київські безпілотники та ракети змогли вражати цілі в глибині російської території, вони знищують авіабази, нафтосховища, командні вузли та – найпомітніше – Чорноморський флот. Усе це змусило московське військове командування «надати пріоритет обмеженим засобами протиповітряної оборони для прикриття, на його думку, важливих цілей», – пише військовий експерт.

Розкішні особняки російської еліти вважаються «високою цінністю», якщо Путін наказав стягнути туди стільки ППО. Джерела в українських службах безпеки ще в січні заявили, що вони пролетіли безпілотником прямо над палацом Путіна, щоб атакувати нафтовий термінал поблизу Санкт-Петербурга.

Ключовим елементом успіху України з дронами стало послаблення західними державами обмежень. Союзники надають допомогу в розробці безпілотників і нещодавно повідомили Києву, що готові дозволити йому використовувати технології для нанесення ударів по конкретних цілях у Росії.

Москва явно вважає, що Київ залишається загрозою, що змушує його розтягувати свою оборону далеко від лінії фронту. З тієї ж причини провалився нещодавній наступ Кремля на Харків: армія Путіна була змушена зупинитися через нищівні удари безпілотників і ракет.

«Тож уявіть, якби ми на Заході були сміливішими, повністю розв’язали руки Києву і дозволили використовувати наші ракети великої дальності – не лише безпілотники – для ураження складів зброї та критичних цілей набагато глибше російської території. Можливо, це принесе додаткову користь, пробудивши громадян Росії до реальності того, що означає вести війну, яка коштувала їхній країні понад 350 000 жертв», – зазначає експерт.

Лише за останні два місяці російські війська втратили 70 000 осіб із швидкістю понад 1000 на день. Ймовірно, протягом цього літа ці показники лише збільшаться, особливо якщо Путін використовуватиме засоби протиповітряної оборони своєї армії для захисту власного майна. 

Такі рівні втрат не можна підтримувати нескінченно довго. Москва готова витримати такий удар лише тому, що Путін вважає, що йому потрібно дожити лише до листопада, а потім «Трамп дасть йому те, що він хоче: щонайменше 18% української території». 

Але якщо Європа зможе продовжувати підтримувати Київ незалежно від позиції США, тоді на початку наступного року Москва повинна буде почати розглядати мобілізацію москвичів та пітерців.

«По суті, Росія набагато вразливіша, ніж здається на перший погляд. Київ успішно адаптував свою стратегію з огляду на обмежені ресурси. Те, що ми зробимо в наступні чотири місяці, може сформувати безпеку Європи для поколінь, і західні лідери, які вчора зустрілися у Великій Британії, повинні зняти кайданки з України, щоб вона могла отримати вирішальну перевагу. Бо ця війна не закінчилася», – підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що на острові Горобиновий за 3,7 км від резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї встановлено  другу систему протиповітряної оборони «Панцир-С1». Про це свідчать супутникові знімки.

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Теги: путін охорона війна

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