Євросоюз уперше в історії надасть Вірменії військову допомогу

Очікується, що завдяки допомозі Вірменія зможе брати участь в місіях та операціях під проводом ЄС

Військова допомога повинна посилити матеріально-технічний потенціал вірменської армії

Рада ЄС схвалила допомогу збройним силам Вірменії у межах Європейського фонду миру на 10 млн євро. Це перше подібне рішення Євросоюзу, йдеться у пресрелізі Ради.

Зокрема, допомога повинна посилити матеріально-технічний потенціал вірменської армії та сприятиме покращенню захисту цивільних осіб у кризових і надзвичайних ситуаціях. Також за допомогою такої підтримки Єреван зможе зробити свої війська більш сумісними із західними, аби надалі він зміг брати участь у спільних з ЄС операціях.

«Ми маємо взаємний інтерес у подальшому розширенні нашого діалогу щодо зовнішньої політики та політики безпеки, також розглядаємо майбутню участь Вірменії в місіях та операціях під проводом ЄС», – заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Як повідомлялося, Пашинян засумнівався в ефективності ОДКБ і російських миротворців у Карабасі. За його словами, системи безпеки і союзники, на яких Вірменія покладалася протягом багатьох років, показали вразливість його країни.

Раніше 19 вересня 2023 року Азербайджан заявив про початок антитерористичних заходів локального характеру в Нагірному Карабасі. Для евакуації населення з небезпечної зони створили гуманітарні коридори та пункти приймання, заявили у міноборони країни.що Згодом 20 жовтня президенти Вірменії та Азербайджану за європейського посередництва затвердили дорожню карту з нормалізації відносин. Дорожня карта передбачає розміщення цивільної спостережної місії вздовж державного кордону Вірменії з Азербайджаном.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на полях саміту Європейського політичного партнерства в Іспанії підписав на зустрічі з представниками Європейського Союзу, главами Німеччини і Франції декларацію, в якій визнав площу Азербайджану в 86,6 тис. кв. км, що включає Нагірний Карабах.

Зазначимо, «глава» Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян підписав указ про припинення існування так званої Нагірно-Карабаської республіки з 1 січня 2024 року.