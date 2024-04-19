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Вірменія та Азербайджан узгодили делімітацію кордонів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вірменія та Азербайджан узгодили делімітацію кордонів
Делімітація кордонів узгоджена біля вірменських та азербайджанських сіл
фото з відкритих джерел

Делімітація погоджена на основі карт СРСР і відтворить кордони, «які де-юре існували між Радянською Вірменією і Радянським Азербайджаном»

Представники Вірменії та Азербайджану за підсумками засідання 19 квітня вперше оголосили про попереднє узгодження делімітації кордонів біля восьми прикордонних сіл. Про це повідомив апарат прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна пояснив у коментарі агентству «Армянпресс».

Делімітація кордонів узгоджена біля вірменських сіл Баганіс, Воскепар, Кіранц та Беркабер та азербайджанських – Баганіс Айрум, Ашаги-Аскипар, Хейрімлі та Кизил-Гаджили.

«Це означає, що дві комісії відтворили на карті ті кордони, які існували між вищезгаданими селами за часів Радянського Союзу, і на наступному етапі ці кордони мають бути уточнені та відображені також на землі, і це стане безпрецедентною подією: уперше між нашими країнами буде демаркований державний кордон на ділянці цих чотирьох сіл», – зазначив апарат Пашиняна.

Делімітація погоджена на основі карт СРСР і відтворить кордони, «які де-юре існували між Радянською Вірменією і Радянським Азербайджаном», і йдеться не про територіальні поступки Баку.

Вірменська сторона також обіцяє, що відведення збройних сил обох країн на ділянці чотирьох сіл – які будуть замінені прикордонними силами – «відбудеться в короткі, але розумні терміни, без штучних затримок».

Нагадаємо, Європейський Союз погодив історичний план, який допоможе вивести Вірменію з орбіти Росії і підтримати її економіку перед обличчям зростаючої напруженості в регіоні. Це стало результатом переговорів в Брюсселі між президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, державним секретарем США Ентоні Блінкеном і прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном

Як повідомлялося, Росія, ймовірно, намагається встановити військову та політичну владу над Вірменією, а також хоче кинути виклик суверенітету країни.

До слова, Міноборони Азербайджану повідомило про обстріл позицій своїх військ у районі населеного пункту Шада зі стрілецької зброї з території Вірменії.

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Теги: Вірменія Нікол Пашинян Азербайджан кордон війна

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