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Brexit скасовується? Новий прем'єр Британії має план щодо ЄС

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Brexit скасовується? Новий прем'єр Британії має план щодо ЄС
Стармер позитивно налаштований щодо відрносин із ЄС
фото із відкритих джерел

Прем'єр Стармер має чудову можливість перезавантажити відносини з Європою

Євросоюз і Велика Британія можуть провести найближчими місяцями перший в історії двосторонній саміт, оскільки новий британський прем'єр-міністр Кір Стармер хоче «перезавантажити» відносини з Брюсселем після Brexit. Про це пише Financial Times з посиланням на джерело.

За словами неназваного чиновника з королівства, одноденна зустріч Європейської політичної спільноти – представників держав-членів ЄС та інших європейських країн – дала б Стармеру можливість прискорити побачення з кількома колегами-лідерами.

«У часи, коли в Європі вирує війна, а світ відчуває дедалі більшу нестабільність, аргументи Британії на користь зміцнення відносин безпеки зі своїми сусідами лише зміцнюються», – пояснюють журналісти. 

Джерело з ЄС сказало, що британський прем'єр, ймовірно, обговорював це з головою Євроради Шарлем Мішелем. За словами співрозмовника Financial Times, для спілки «розумно» провести саміт із найближчим сусідом – Британією, якщо він проводить подібні заходи, наприклад, із США чи АСЕАН.

«Наразі ми опрацьовуємо варіанти взаємодії. Але не можемо передбачити, як саме це виглядатиме», – сказав британський чиновник газеті. Financial Times зазначає, що 17 липня у Бленхеймському палаці в Англії відбудеться зустріч майже 50 європейських лідерів. За даними Guardian, на ній обговорюватимуть Україну, європейську безпеку та демократію.

«Будь-які практичні кроки, які уряд Британії робить для зближення з ЄС, повинні бути перевірені на майбутнє, щоб будь-який уряд торі не мав спокуси скасувати їх. Це також запевнило б учасників переговорів ЄС, що вони не втрачають час», – застерігають журналісти.  

Налагодження відносин Лондона та Брюсселя почалося ще за попередника лейбориста Стармера – консерватора Ріші Сунака. Зокрема, він і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вирішили спірне питання про торговий статус Північної Ірландії, через яке судилися один з одним після виходу королівства зі складу спілки.

Стармер став прем'єром 5 липня. Після саміту НАТО, що відбувся у Вашингтоні 9-11 липня, політик заявив, що «Британії – місце на світовій арені» і що він «повний рішучості перезавантажити наші відносини з Європою».

«У дуже багатьох людей після Brexit виникло відчуття, що Велика Британія стала занадто замкненою, не була такою зацікавленою, як колись, у своєму місці на світовій арені», – пояснив свою позицію він.

Нагадаємо, що Велика Британія була членом Євросоюзу із 1973 року. 2016-го в країні пройшов референдум, де 51,9% тих, хто проголосував, висловилися за Brexit. З 1 лютого 2020 року Сполучене Королівство формально перестало входити до складу ЄС, перехідний період діяв до 1 січня 2021 року.

До слова, новий прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив, що його країна лишається непохитною у підтримці України.

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Теги: міністр саміт війна Brexit Велика Британія

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