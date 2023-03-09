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Докази «недостатні»: адвокати підсанкційних росіян пишуть листи європарламентарям

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Докази «недостатні»: адвокати підсанкційних росіян пишуть листи європарламентарям
фото:https://d-russia.ru

Адвокати підсанкційних росіян стверджують, що докази ЄС «недостатні» і просять зняти санкції

Група адвокатів, які представляють інтереси росіян, які потрапили під європейські санкції, написали листи високопосадовцям ЄС,  стверджуючи, що нібито їхні клієнти просто стали жертвами «недостатніх» доказів і «грубого спотворення фактів». Таку інформацію наводить Al Jazeera.

Декілька з 1473 осіб і 205 організацій, які постраждали від візових заборон ЄС і заморожування активів з 2014 року, коли Росія захопила український Крим, подали судові позови.

«Як і всі учасники судового процесу, ті, на кого накладено санкції, повинні мати право на належну судову процедуру, але з моменту початкового включення до списків рішення були забруднені суттєвими помилками та порушеннями», – написали вони.

«Читаючи «докази», зібрані Радою, багато осіб були внесені до списку лише на основі загальнодоступних джерел, зібраних із простого пошуку в Google, у тому числі із сумнівних статей у таблоїдах або анонімних блогах», – стверджують вони.

«Через цю помилкову підготовчу роботу багато санкційних санкцій включають у свій перелік підстав грубі спотворення, неправдиві фактичні заяви та невідповідності», – йдеться у листах адвокатів.

Виконувач обов’язків постпреда Росії при Євросоюзі (ЄС) Кирило Логвінов також раніше заявив, що «будь-яка форма відібрання заморожених на Заході російських активів суперечить нормам міжнародного права, тому рано чи пізно їх буде необхідно повертати».

Дипломат зазначив, що нібито юридична служба Ради ЄС, визнала, що одного разу російські держактиви доведеться повертати, при цьому можливо з відсотками.

25 лютого ЄС ввів у дію десятий пакет антиросійських санкцій через спецоперацію в Україні, до якого увійшли заборони на роботу російських ЗМІ та нові обмеження щодо російських фізичних та юридичних осіб.

Обмеження торкнулися 1473 фізособи та 205 організації з Росії, у тому числі банківський сектор, передові технології, а також приватну військову компанію (ПВК) «Вагнер». Їхні активи заморозили, а громадянам та компаніям ЄС заборонили надавати їм кошти. Крім того, фізичним особам заборонено в’їжджати на територію ЄС або прямувати через нього транзитом.

Як підрахувала Єврокомісія, ЄС запровадив торгові обмеження проти Росії на суму 11,4 млрд євро. Серед інших до списку санкцій включили російські Альфа-банк, Тінькофф банк і Росбанк, які, як заявляють у ЄС, «забезпечують суттєві доходи» владі Росії.

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Теги: технології санкції Google Єврокомісія росія

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