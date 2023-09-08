«Це ризик». Боррель прокоментував спроби імпічменту президентки Грузії

Боррель: «Усі інститути повинні працювати разом і рішуче підтримувати Грузії на європейському шляху»

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що питання імпічменту президентки Грузії Саломе Зурабішвілі – це «ризик, який викликає ще більшу напруженість ситуації». Про це передає «Грузія Online».

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«Що стосується питання про імпічмент президентки, то це ризик, який викликає ще більшу напруженість ситуації й посилює поляризацію. Усі інститути повинні працювати разом і рішуче підтримувати країну на європейському шляху. У Грузії є потенціал бути успішним у цьому процесі. У вас сильна адміністрація, у вас живий громадянський сектор, і для успіху в цьому історичному моменті вам необхідна співпраця», – зазначив Боррель.

Нагадаємо, що лідер керівної партії Грузії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе у п’ятницю, 1 вересня, заявив, що проти президентки Саломе Зурабішвілі розпочинають процедуру імпічменту. Причиною такого рішення Кобахідзе назвав офіційні зустрічі президентки за кордоном, попри те, що «уряд Грузії не давав їй на це права». Він послався на конституцію країни, заявивши, що імпічмент – «єдина законна відповідь на її порушення».

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Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ж заявила, що не збирається йти у відставку попри спроби керівної партії «Грузинська мрія» розпочати процедуру імпічменту.