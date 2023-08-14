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Греція хоче створити спільне виробництво боєприпасів для України – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Греція хоче створити спільне виробництво боєприпасів для України – ЗМІ
Hellenic Defence Systems веде переговори з міжнародними виробниками боєприпасів для участі в програмі виробництва снарядів 155-мм калібру
фото з відкритих джерел

Грецька компанія з виробництва озброєнь планує підтримувати України та поповнювати запаси ЄС

Грецька компанія з виробництва озброєнь Hellenic Defence Systems веде переговори з міжнародними виробниками боєприпасів для участі в програмі виробництва снарядів 155-мм калібру для підтримки України та поповнення запасів ЄС. Про це повідомляє Kathimerini.

За даними співрозмовників видання, переговори відбуваються в умовах абсолютної секретності й перебувають на досить «зрілому» етапі. Їх результати очікуються найближчим часом, оскільки 30 вересня закінчується період укладання контрактів.

Також повідомляється, що 10 травня в Брюсселі відбулася закрита зустріч за участю представників найбільших оборонних підприємств ЄС.

Під час зустрічі високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель попросив її учасників донести до національних урядів ініціативу щодо швидкого виробництва одного мільйона снарядів для України до весни наступного року, а також необхідність створення європейського запасу боєприпасів великого калібру.

Водночас видання зазначає, що наразі Hellenic Defence Systems не в змозі виробляти всі боєприпаси власними силами. Компанія має технічну можливість узяти на себе останній етап виробничого ланцюжка, який охоплює спорядження, збирання та пакування боєприпасів.

Наразі ведеться пошук партнерів для першого етапу, до якого входять виготовлення корпусу, заряду та інших необхідних матеріалів для боєприпасу.

Нагадаємо, Європейський Союз поставив Україні 22,8 тис. боєприпасів згідно з першою частиною плану з надання мільйона артилерійських снарядів для допомоги Києву у протидії російській агресії.

До слова, Сполучені Штати Америки мають намір з наступного року наростити виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм до 80 тисяч одиниць на місяць. Нині на місяць виготовляється близько 24 тисяч таких боєприпасів.

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Теги: боєприпаси озброєння ЗСУ війна Греція

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