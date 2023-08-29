США виділили Україні пакет допомоги на $250 млн

Пакет озброєнь і техніки реалізується в рамках раніше передбачених для України допомоги

Сьогодні, 29 серпня, Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для Україні на $250 млн. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

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«Сьогодні ми оголошуємо про наступний пакет військової допомоги, щоб допомогти Україні захистити свою територію і свій народ. Цей пакет містить важливе озброєння, яке допоможе Україні на полі бою», - йдеться у повідомленні.

Що ввійде до допомоги:

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ракети AIM-9 для ППО;

боєприпаси до високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

засоби розмінування;

Javelin та інші протитанкові комплекси і ракети;

понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;

машини швидкої допомоги;

руйнівні боєприпаси для розчищення перешкод;

запасні частини, послуги, навчання і транспорт.

Блінкен уточнив, що цей пакет озброєнь і техніки вартістю 250 мільйонів доларів реалізується в рамках раніше передбачених для України допомоги.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена та її союзники в Європі розробляють плани щодо довгострокової військової допомоги Україні.