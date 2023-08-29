США виділили Україні пакет допомоги на $250 млн
Пакет озброєнь і техніки реалізується в рамках раніше передбачених для України допомоги
Сьогодні, 29 серпня, Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для Україні на $250 млн. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.
«Сьогодні ми оголошуємо про наступний пакет військової допомоги, щоб допомогти Україні захистити свою територію і свій народ. Цей пакет містить важливе озброєння, яке допоможе Україні на полі бою», - йдеться у повідомленні.
Що ввійде до допомоги:
- ракети AIM-9 для ППО;
- боєприпаси до високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
- засоби розмінування;
- Javelin та інші протитанкові комплекси і ракети;
- понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;
- машини швидкої допомоги;
- руйнівні боєприпаси для розчищення перешкод;
- запасні частини, послуги, навчання і транспорт.
Блінкен уточнив, що цей пакет озброєнь і техніки вартістю 250 мільйонів доларів реалізується в рамках раніше передбачених для України допомоги.
Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена та її союзники в Європі розробляють плани щодо довгострокової військової допомоги Україні.
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