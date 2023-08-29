Головна Світ Політика
search button user button menu button

США виділили Україні пакет допомоги на $250 млн

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США виділили Україні пакет допомоги на $250 млн
фото з відкритих джерел

Пакет озброєнь і техніки реалізується в рамках раніше передбачених для України допомоги

Сьогодні,  29 серпня, Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для Україні на $250 млн. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

«Сьогодні ми оголошуємо про наступний пакет військової допомоги, щоб допомогти Україні захистити свою територію і свій народ. Цей пакет містить важливе озброєння, яке допоможе Україні на полі бою», - йдеться у повідомленні.

Що ввійде до допомоги:

  • ракети AIM-9 для ППО;
  • боєприпаси до високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • засоби розмінування;
  • Javelin та інші протитанкові комплекси і ракети;
  • понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;
  • машини швидкої допомоги;
  • руйнівні боєприпаси для розчищення перешкод;
  • запасні частини, послуги, навчання і транспорт.

Блінкен уточнив, що цей пакет озброєнь і техніки вартістю 250 мільйонів доларів реалізується в рамках раніше передбачених для України допомоги.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена та її союзники в Європі розробляють плани щодо довгострокової військової допомоги Україні. 

Теги: США розмінування навчання боєприпаси транспорт послуги озброєння Ентоні Блінкен

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Економіка Китаю має великі проблеми
Схоже, велика війна між США та Китаєм може відкластися
25 серпня, 13:42
Названо російських олігархів, які найбільше сприяють підтримці війни в Україні
Названо російських олігархів, які найбільше сприяють підтримці війни в Україні
5 серпня, 06:19
Бронетранспортери будуть передаватися зі складів МВС Болгарії
Уряд Болгарії схвалив передачу Україні сотні бронетранспортерів
4 серпня, 17:24
Під санкції потрапила білоруська державна авіакомпанія «Белавіа»
США запровадили нові санкції проти Білорусі: під обмеження потрапили авіалінії
9 серпня, 18:01
Стало відомо, за яку суму переказу картку можуть заблокувати: клієнт розповів історію
Стало відомо, за яку суму переказу картку можуть заблокувати: клієнт розповів історію
17 серпня, 08:11
Джон Кірбі
Білий дім може знову попросити в Конгресу додаткові кошти для України
12 серпня, 01:51
Північна Корея може запустити міжконтинентальну балістичну ракету
КНДР готує військові провокації через саміт лідерів США, Японії й Південної Кореї
18 серпня, 07:56
Трампу може загрожувати до 20 років позбавлення волі
Суд наказав Трампу тримати язик за зубами у справі про штурм Капітолію
12 серпня, 07:49
За словами американських чиновників, інформація про ракету, яка влучила в літак Пригожина перебуває на стадії перевірки
Журналісти з’ясували якою ракетою, ймовірно, було вбито терориста Пригожина
24 серпня, 20:36

Політика

США виділили Україні пакет допомоги на $250 млн
США виділили Україні пакет допомоги на $250 млн
Китай на нових картах оголосив частину Росії своєю територією
Китай на нових картах оголосив частину Росії своєю територією
Війна затягується. Прем'єр-міністр Чехії назвав головну небезпеку та дав обіцянку Україні
Війна затягується. Прем'єр-міністр Чехії назвав головну небезпеку та дав обіцянку Україні
Який вигляд має могила терориста Пригожина? Російські ЗМІ показали перші фото
Який вигляд має могила терориста Пригожина? Російські ЗМІ показали перші фото
Як пройшов похорон Пригожина? Соцмережі шоковані промовистим фактом
Як пройшов похорон Пригожина? Соцмережі шоковані промовистим фактом
Путін вперше після видачі ордера МКС на його арешт планує поїхати за кордон – Bloomberg
Путін вперше після видачі ордера МКС на його арешт планує поїхати за кордон – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
111K
Росія в паніці готується до нової спроби держперевороту – ЗМІ
26K
«Млявий контрнаступ». Що США радять робити Україні
20K
У РФ пройшов похорон терориста Пригожина (фото)
18K
Свастика на авто українців: німецький політик оскандалився і був покараний
14K
Німеччина із нового року підвищить виплати біженцям з України
11K
Горіховий Спас 2023 року: що категорично не можна робити

Новини

Осінь-зима мають стати сезоном врожаю українських дронів – Резніков
Сьогодні, 14:41
За добу ЗСУ знищили три ракетні комплекси окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Спеку подекуди супроводжуватимуть грози: прогноз погоди на 29 серпня
Сьогодні, 04:54
29 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Спроби наступу окупантів на двох напрямках провалилися – Генштаб
Вчора, 06:59
Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
26 серпня, 10:20

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту