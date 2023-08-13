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Розвідка назвала ключові провали російської армії в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Розвідка назвала ключові провали російської армії в Україні
Для війни в Україні РФ розконсервувала техніку 50-60-х років
фото з відкритих джерел

Режим Путіна в Україні нічого не може зробити

Війна триває, але Росія вже втратила на нашій території свій головний кадровий резерв, розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі «FreeДом».

«... колишня так звана «друга армія» (світу, – ред.) не змогла провести так звану Спеціальну воєнну операцію в ті терміни, які планувала. Жодне з поставлених завдань не була досягнуто... і сьогодні ми бачимо величезні втрати російської армії, кадровий кулак і головний кадровий резерв рашистів знищений сьогодні в Україні», – зазначив він.

Представник ГУР МО додав, що розконсервація в РФ старої військової техніки 50-х, 60-х років виробництва сама за себе говорить.

«І якщо міркувати гіпотетично про конфлікт з НАТО – НАТО сміється сьогодні просто з російської армії. Режим Путіна в Україні нічого зробити не може...», – підкреслив Юсов.

Раніше українська розвідка зробила попередження жителям Москви. Їм слід очікувати на нові напади безпілотників. Оскільки протиповітряна оборона російської столиці не здатна захистити її громадян в умовах ескалації війни. 

Також розвідка знайшла пояснення, для чого соратникам Путіна приватні армії. 

Теги: росія Міноборони армія втрати конфлікт

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