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Евакуація вокзалу в Москві, набір пропозицій ООН для відновлення зернової угоди: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Евакуація вокзалу в Москві, набір пропозицій ООН для відновлення зернової угоди: головне за ніч
фото з відкритих джерел

Організація Об'єднаних Націй спільно з Туреччиною розробили новий набір пропозицій для відновлення зернової угоди

Близько 23 авіарейси було скасовано, а 19 затримано в Москві в ніч на 3 вересня. Також запущено процедуру евакуації Київського вокзалу через повідомлення про загрозу вибуху. Організація Об'єднаних Націй спільно з Туреччиною розробили новий набір пропозицій для відновлення зернової угоди. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 3 вересня, щоб ви були в курсі головних подій.

КНДР зімітувала ядерну атаку, щоб попередити ворогів

Північна Корея влаштувала симуляцію «тактичної ядерної атаки», в якій були задіяні дві крилаті ракети великої дальності, обладнані фальшивими ядерними боєголовками. Про це повідомляє Reuters.

Дві крилаті ракети, що містили макети ядерних боєголовок, були запущені в напрямку Західного моря півострова і пролетіли відстань 1500 кілометрів, підтримуючи висоту 150 метрів.

Зазначається, що ці навчання були проведені з метою «попередити потенційних ворогів про реальну загрозу ядерної війни». Пхеньян також знову висловив обіцянку «посилити військовий тиск» на Сполучені Штати та Південну Корею.

Канада хоче посилити свою роль в антикорупційних проєктах України

Канада має намір посилити свою роль в антикорупційних проєктах в Україні, зокрема, шляхом навчання суддів і судових аудиторів. Про це заявила новий посол Канади в Україні Наталка Цмоць в інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail.

Цмоць, зауважила, що українці розуміють важливість цієї реформи та вбачають її як одну з умов для наближення до Європейського Союзу.

«Їхні завдання охоплюватимуть оцінку проєктів з розмінування, фінансування програм, спрямованих на підтримку жінок у політиці та бізнесі, а також допомогу українським жінкам, чоловіки яких відправилися на фронт. Також співробітники посольства Канади підтримуватимуть експертні зусилля в галузі атомної безпеки, сприяючи запобіганню екологічних та ядерних катастроф на електростанціях України через можливі наслідки війни», – йдеться у повідомленні.

Евакуація Київського вокзалу в Москві

Близько 23 авіарейси було скасовано, а 19 затримано в Москві в ніч на 3 вересня. 

Також запущено процедуру евакуації Київського вокзалу через повідомлення про загрозу вибуху.

За даними графіка рейсів, на 0:26 за московським часом, в аеропорту «Внуково» скасовано 6 рейсів, і ще 5 з них затримано. У «Шереметьєво» затримані 6 рейсів. У Домодєдово затримано 8 рейсів, та ще 17 було скасовано.

За даними екстрених служб, наразі триває евакуація Київського вокзалу у Москві.

Прем'єр Вірменії заявив про віддалення РФ від Південного Кавказу

Російська Федерація через свої дії або бездіяльність на Південному Кавказі віддаляється від нього. Про це повідомив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

«Ми спостерігаємо, що Росія здійснює кроки, які віддаляють її від нашого регіону, і ми не розуміємо, з яких причин це відбувається. Звісно, є певні припущення. Але ми спостерігаємо процеси, які вказують на те, що можливо, одного дня ми прокинемося і побачимо, що Росії більше немає в цьому регіоні», - відзначив Пашинян.

Він підкреслив, що Лачинський коридор, який з'єднує Вірменію з Нагірним Карабахом, мав бути під контролем російських миротворців.

Шольц скасував візит до Герінгена через отриману травму на пробіжці

Канцлер Німеччини Олаф Шольц отримав травму, впавши під час занять спортом. Наразі він не дуже добре почувається. Про це повідомляє Frankfurter Rundschau.

Через отримані травми Шольц вирішив скасувати заплановану поїздку до міста Герінген, яка мала відбутися 3 вересня.

«На жаль, канцлер Олаф Шольц змушений скасувати свої зустрічі в Гессені цієї неділі через невеликий нещасний випадок під час занять спортом. Він упав під час пробіжки та отримав синці на обличчі», – сказала представниця Шольца.

Адвокати Коломойського повідомили, чи збирається він вносити заставу

Олігарх Ігор Коломойський не планує вносити заставу в 500 мільйонів гривень. Зараз готується апеляція на рішення суду. Про це повідомили адвокати олігарха.

Під час запитання журналіста про намір Коломойського внести вказану заставу, його адвокати відповіли, що «ніхто не збирається вносити заставу».

Адвокати стверджують, що судове засідання  проходило з низкою порушень і їм не дали достатньо часу для збору матеріалів по справі, тому наразі вони готують апеляцію.

ЗМІ дізналися, що ООН пропонує агресору задля повернення до зернової угоди

Організація Об'єднаних Націй спільно з Туреччиною розробили новий набір пропозицій для відновлення зернової угоди. Вони пропонують під'єднати дочірню компанію Россельхозбанку до SWIFT. Про це повідомляє турецька інформагенція Anadolu.

Міністр закордонних справ Туреччини, Хакан Фідан, під час спільної пресконференції з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, оголосив, що Організація Об'єднаних Націй розробила новий пакет пропозицій для відновлення зернової угоди.

Ця пропозиція включає наступні пункти:

  • Підключення російської дочірньої компанії Россельхозбанку до міжнародної платіжної системи SWIFT.
  • Зняття санкцій з російських компаній, що займаються виробництвом добрив в Європі.

За даним видання, що альтернативні ініціативи мають проблеми з точки зору безпеки та вартості. Після виходу Російської Федерації з угоди, Україна розпочала експортувати зерно через Румунію. Звідти воно транспортувалося через річку Дунай та далі до світових ринків морським шляхом. Але потужностей недостатньо, бо Чорноморська угода давала можливість експортувати 33 млн тонн зерна на рік.

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Теги: зерно Олаф Шольц евакуація навчання Північна Корея фінансування посол Ігор Коломойський росія

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