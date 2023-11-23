Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС відправить у Фінляндію прикордонників для патрулювання кордону з Росією

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЄС відправить у Фінляндію прикордонників для патрулювання кордону з Росією
Фінляндія, яка має з Росією 1340-кілометрий кордон, заявила, що РФ пропускає мігрантів через пункти пропуску «Вартіус» і «Салла» пішки попри домовленість
фото: yle.fi

Персонал прибуде до Фінляндії 29 листопада, у країні вже перебувають десятеро працівників Frontex

Прикордонне агентство Європейського Союзу Frontex направить у Фінляндію офіцерів і техніку для патрулювання кордону з РФ.
Про це повідомляє Yle.

Як зазначається, Frontex направить до Фінляндії загалом 50 прикордонників та іншого персоналу, а також патрульні машини і обладнання (яке саме, не уточнюється).

Персонал прибуде до Фінляндії 29 листопада, у країні вже перебувають десятеро працівників Frontex.

За інформацією Reuters, до Фінляндії через Росію від початку місяця прибуло понад 600 осіб без чинних віз ЄС. У міграційній службі повідомляють, що серед шукачів притулку є люди з різних країн, зокрема з Ємену, Афганістану, Кенії, Марокко, Пакистану, Сомалі, Сирії.

Фінляндія, яка має з Росією 1340-кілометрий кордон, заявила, що РФ пропускає мігрантів через пункти пропуску «Вартіус» і «Салла» пішки попри домовленість, що їх можуть перетинати лише автомобілі.

Естонія також звинуватила Росію в причетності до «гібридної операції» з доставки мігрантів до свого кордону після того, як минулого тижня 75 мігрантів – переважно з Сомалі та Сирії – спробували проникнути з Росії. В країні заявили, що готові закрити прикордонні переходи, якщо міграційний тиск з боку Росії зростатиме.

Також Норвегія готова взяти приклад із Фінляндії і закрити кордон з Росією, «якщо буде потрібно».

Як повідомлялося, уряд Фінляндії вирішив закрити сім пунктів пропуску на кордоні з Росією.

Теги: Норвегія Фінляндія кордон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аландські острови. Архіпелаг, переданий Фінляндії за рішенням Ліги націй
Що може спровокувати війну між Фінляндією і Росією прямо зараз
22 листопада, 10:15
«Укрзалізниця» представила новий графік руху поїздів на 2024 рік
«Укрзалізниця» представила новий графік руху поїздів на 2024 рік
22 листопада, 07:52
Росіяни на велосипедах намагаються прорватись крізь кордон із Фінляндією
«Гірше ще попереду»: фахівець з міграції спрогнозував події на російсько-фінському кордоні
21 листопада, 18:09
Черга з вантажівок, які очікують на в'їзд до прикордонного переходу в «Дорогуску», що веде до українського «Ягодину», простягається приблизно на 30 км
Страйк польських перевізників: затори розтягнулися на десятки кілометрів (відео)
13 листопада, 18:37
Влада хоче підштовхнути мешканців Фінляндії шукати роботу, а не жити на виплати
Примусове переселення з квартир: Фінляндія засмутила громадян новою ініціативою
13 листопада, 09:55
Акція протесту позначиться на цінах імпортних товарів та тих, що виробляються з імпортної сировини 
Страйк перевізників на польсько-українському кордоні: як це вплине на ціни у магазинах
10 листопада, 08:56
Для «трансферу» клієнтів до кордону фігуранти використовували автомобіль швидкої допомоги з медичним екіпажем
Доставляли ухилянтів до кордону на каретах швидкої: правоохоронці викрили зловмисників
2 листопада, 10:51
СБУ та ДБР проводять обшуки у спільників народного депутата, який організував схему для ухилянтів
ДБР підтвердило обшуки у нардепа Дубінського (фото)
1 листопада, 12:16
Фінляндія спорудила новий паркан на кордоні з Росією
Фінляндія зміцнить паркан на кордоні з Росією
28 жовтня, 16:44

Політика

Голова Оборонного комітету Бундестагу розповіла, чим її засмутив посол Мельник
Голова Оборонного комітету Бундестагу розповіла, чим її засмутив посол Мельник
Росія хоче прокласти підводний тунель до Криму: яка країна може їй допомогти
Росія хоче прокласти підводний тунель до Криму: яка країна може їй допомогти
Між Ізраїлем та ХАМАСом розпочалося перемир'я
Між Ізраїлем та ХАМАСом розпочалося перемир'я
Фінляндія пояснила, коли може знову відкрити кордон для росіян
Фінляндія пояснила, коли може знову відкрити кордон для росіян
«5 тис. шоломів – це був провал». Голова Оборонного комітету Бундестагу прокоментувала дії Німеччини на початку війни
«5 тис. шоломів – це був провал». Голова Оборонного комітету Бундестагу прокоментувала дії Німеччини на початку війни
Стефанішина розповіла про переваги швидкого початку переговорів ЄС з Києвом
Стефанішина розповіла про переваги швидкого початку переговорів ЄС з Києвом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
37K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7336
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua