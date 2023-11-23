ЄС відправить у Фінляндію прикордонників для патрулювання кордону з Росією

Фінляндія, яка має з Росією 1340-кілометрий кордон, заявила, що РФ пропускає мігрантів через пункти пропуску «Вартіус» і «Салла» пішки попри домовленість

Персонал прибуде до Фінляндії 29 листопада, у країні вже перебувають десятеро працівників Frontex

Прикордонне агентство Європейського Союзу Frontex направить у Фінляндію офіцерів і техніку для патрулювання кордону з РФ.

Про це повідомляє Yle.

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Як зазначається, Frontex направить до Фінляндії загалом 50 прикордонників та іншого персоналу, а також патрульні машини і обладнання (яке саме, не уточнюється).

Персонал прибуде до Фінляндії 29 листопада, у країні вже перебувають десятеро працівників Frontex.

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За інформацією Reuters, до Фінляндії через Росію від початку місяця прибуло понад 600 осіб без чинних віз ЄС. У міграційній службі повідомляють, що серед шукачів притулку є люди з різних країн, зокрема з Ємену, Афганістану, Кенії, Марокко, Пакистану, Сомалі, Сирії.

Фінляндія, яка має з Росією 1340-кілометрий кордон, заявила, що РФ пропускає мігрантів через пункти пропуску «Вартіус» і «Салла» пішки попри домовленість, що їх можуть перетинати лише автомобілі.

Естонія також звинуватила Росію в причетності до «гібридної операції» з доставки мігрантів до свого кордону після того, як минулого тижня 75 мігрантів – переважно з Сомалі та Сирії – спробували проникнути з Росії. В країні заявили, що готові закрити прикордонні переходи, якщо міграційний тиск з боку Росії зростатиме.

Також Норвегія готова взяти приклад із Фінляндії і закрити кордон з Росією, «якщо буде потрібно».

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Як повідомлялося, уряд Фінляндії вирішив закрити сім пунктів пропуску на кордоні з Росією.